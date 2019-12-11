“Bu düzen yanlış”

Değirmenlik sakini ve İlahiyat Koleji 9. Sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Esin Sönmeztürk’ün hayatını kaybetmesinde Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin ihmali olduğunu iddia eden anne Necla Sönmeztürk, eylem hazırlığında

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden ‘romatizmal bir hastalık ön tanısı’ ile İstanbul’a sevk edilen ve İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 7 Kasım’da hayatını kaybeden Esin Sönmeztürk’ün annesi, çocuğunun ölümünde ciddi ihmal olduğunu öne sürdü.

Anne Necla Sönmeztürk, Lefkoşa Kaymakamlığı’na dün bir dilekçe yaparak, “yanlış giden düzene ve ihmalkarlıklara” dikkat çekmek amacı ile 29 Aralık’ta Girne Kapısı ile Meclis arasında 12.00-15.00 saatleri arasında yürüyüş yapmak istediğini beyan etti.

Necla Sönmeztürk, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne de ilettiği dilekçe’de şu ifadelere yer verdi.

“Ben aşağıdaki imza sahibi Necla Sönmeztürk. 7 Kasım 2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yanlış ameliyatları ve yanlış tedavisi sonucu 13 yaşındaki kızım Esin Sönmeztürk’ü kaybettik.

Yanlış giden düzene ve ihmalkârlıklara dikkat çekmek amacı ile 29 Aralık 2019 tarihinde Girne Kapısı-meclis arasında, 12.00-15.00 saatleri arasında yürüyüş yapmak istemekteyim.

Gereğinin tarafınızdan yapılmasını saygılarımla arz ederim.”

Halka davet

Acılı anne Necla Sönmeztürk, Lefkoşa Kaymakamlığı’na yaptığı yazılı başvururunun bir kopyasını sosyal medya hesabından paylaştı. Anne Sönmeztürk, ilgili paylaşımında, planladığı yürüyüşe tüm halkın davetli olduğunu duyurdu.

Necla Sönmeztürk’ün sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Biricik kızım Esin için yapacağımız yürüyüşe tüm duyarlı halkımız davetlidir. İnşallah Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm ihmalkarlıklar ve de canlarımızın bir daha yanmaması adına bir ses vermeyi başaracağız arkadaşlar. Tüm duyarlı halkımız yazıda belirttiğim gibi aynı gün tarih ve de aynı saatte bulunmanızı dilerim. Bu hepimizin adına bundan sonra devlet hastanesine korkusuz gitmemiz açısından umarım güzel güçlü bir eylem olacaktır. Allah tüm hastalarımıza şifa versin.”