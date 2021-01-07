Aşardağ: Lütfen son bir gayret daha

Dr. Erden Aşardağ denetleme görevinin layıkıyla yapılmaması devam ederse yakında kapanmanın kaçınılmaz olacağını söyledi.
Dr. Erden Aşardağ KKTC’nin nasıl kapanmaya doğru gittiğini madde madde sıraladı.
Açıklama şöyle:
KAPANMAK KİM İSTER !!!
NASIL KAPANIRIZ !!!
• Görevini layıkı ile yapmayan belediyeler, güvenlik kuvvetleri, sağlık bakanlığı bu tutumunu sürdürürse. Denetleme görevi kimde hala bilmiyoruz.
• Kalabalık doğum günü kutlamaları, arkadaş toplantıları, haftasonu eğlenceleri devam ederse
• Sosyal mesafeyi çiğneyen işyerlerine hala daha gidilmeye devam edilirse
• Temaslılarınızı aymazlık içerisinde gizlemeye devam edip, temas takip ekiplerinin görevini yapmasını engellerseniz
• Hastalık hissetiğiniz halde şikayetlerinizi gizler ,hekime baş vurmaz ve üstelik, MASKESİZ ev dışı tüm gezmelerinize devam ederseniz.
• Yönetimlerin ve halkın yaptığı yanlışlar sayesinde diğer ülkelerin neler yaşadığını ve neler yaşayabileceğimizi görmemezlikten gelirseniz.
• Bir müddet daha eş, çocuk, anne baba çemberinden başka insanlarla kapalı yerlerde görüşmeye devam edersek
• HALEN YAPILAN PCR TESTLERİ BULAŞIN DURMASINA YETERLİ OLMADIĞI BELLİDİR. YENİ, GÜVENİLİR, KOLAY ULAŞABİLECEĞİMİZ AB NİN MUTLAKA KULLANIN ONAYI VERDİĞİ HIZLI ANTİJEN TESTLERİ İLE KKTC ÇAPINDA YAYGIN HASTALIK TARAMASI YAPAMAZSAK
• Hastane içi sağlıkçıların ve hastanede yatan hastaların bulaşı bu şekilde önlem almadan devam ederse.
• Pandemi hastanesi biran önce aktif çalışır duruma getirilmezse ve temiz hastanemizi bir an önce oluşturmazsak
• Covid-19 a uyan şikeyetleriniz olduğu zaman hekiminizin istediği tetkikleri reddeder ve ortadan kaybolursanız
• Temas takip ekibini biran önce ek sağlıkçılarla destekleyemezsek
• Güney Kıbrıs ,halen nüfusa göre bulaş ciddiyetinde 207 ülke arasında 10. Sırada AB ülkeleri arasında 4. sıradadır .Mutant ve hızlı bulaşan virüs maalesef sahnededir. Bu gerçekleri göz ardı edersek.
• Bulaş riski tehlikesiz sınırlara inene kadar SULANDIRILMAMIŞ KARANTİNASIZ GİRİŞLERE GÖZ yumarsak
• En sevdiklerimizin yanında bile maskemizi doğru takmayıp onları riske sokarsak
• Baz Medya programlarında maske takmayıp , maske takmayan ve sosyal mesafeyi bozan insanları ,inandırıcılıktan yoksun eleştirirsek. Topluma örnek teşkil etmezsek
• Kurum-kuruluş- devlet toplantılarımızı sanal ortamda gerçekleştirmeye başlamazsak
• Sosyo- kültürel yapıları bize benzeyen Güney Kıbrısta bulaş oranı, 67 gün önce bizim bu haftaki bulaş oranımıza eşitti.Güney Kıbrıs halkının yaptığı yanlışlıkları görmezden gelirsek,
YAKINDA KA-PA-NA-CA-ĞIZ SEVGİLİ YÖNETİCİLER, SAĞLIK BAKANLIĞI, BELEDİYELER EMNİYET GÜÇLERİ VE KKTC LİLER.
Ve BUNUN SORUMLUSU DA FEDAKARCA ÇALIŞAN SAĞLIKÇILAR OLMAYACAK
AKSİ DOĞRU UYGULAMALAR SAĞLIK MUTLUK VE REFAH OLACAKTIR.
HALA ÇOK ŞANSIMIZ VAR LÜTFEN SON BİR GAYRET DAHA. NE OLUR !!