ABD Kongresi, Joe Biden’ın başkanlığını tescil etti

Washington’da ABD Kongre binasının işgal edilmesinin ardından güvenlik bürokrasisinden istifa haberleri geliyor.

Mevcut ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger istifa etti. CNN’e göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien da görevden ayrılmayı düşünüyor. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump’ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham’ın da geçtiğimiz saatlerde görevden ayrıldıkları öğrenilmişti.