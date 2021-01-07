ABD Kongresi, Joe Biden’ın başkanlığını tescil etti

ABD Kongresi 3 Kasım’da yapılan seçimlerin Seçiciler Kurulu sonucunu onayladı. Delege oylarının sayımında, Joe Biden’ın kazandığını garantileyen 270 oy resmen tescil edildi.
Donald Trump’a karşı 232’ye 306 delege oyu toplayan Demokrat Joe Biden’ın zaferi, 14 Aralık’ta Seçiciler Kurulu’nun onayının ardından Kongre’den de resmi onayı almış oldu.
Washington’da Kongre binası önünde ve içindeki olaylarda toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de tutuklandı.
Binada güvenliğin tekrar sağlandığının açıklanması üzerine saatler sonra ortak oturum kaldığı yerden devam etti.
Trump: Başkanlık devri ‘sorunsuz’ gerçekleşecek
ABD Kongresi’nin Joe Biden’ın zaferini tescil etmesinin ardından açıklama yapan mevcut ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı.
Başkanlık geçişinin ‘sorunsuz’ yaşanacağını söyleyen Trump, buna rağmen seçim sonuçlarını kabul etmediğini yineledi.
Donald Trump’a karşı 232’ye 306 delege oyu toplayan Demokrat Joe Biden’ın zaferi, 14 Aralık’ta Seçiciler Kurulu’nun onayının ardından Kongre’den de resmi onayı almış oldu.
ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Pottinger istifa etti
Mevcut ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger istifa etti. CNN’e göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien da görevden ayrılmayı düşünüyor. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump’ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham’ın da geçtiğimiz saatlerde görevden ayrıldıkları öğrenilmişti.