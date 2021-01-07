Kaymakçı: İki toplumlu, iki bölgeli sağlam BİR devlet

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, DEİK “Türkiye-AB İlişkilerinde 2021 Beklentileri” web konferansındaki konuşmasında Türkiye’nin Kıbrıs politikasının altını çizdi: İki toplumlu, iki bölgeli sağlam BİR devlet

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), “Türkiye-AB İlişkilerinde 2021 Beklentileri” başlığıyla çevrim içi konferans düzenledi. Konferansta konuşan Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik perspektifinin korunmasının ve güçlendirilmesinin önemini belirterek, “Bizim hedefimiz tam üyelik. Çünkü Türkiye’nin yüksek çıkarlarının tam üyelikten geçtiğine inanıyoruz.” dedi.

Türkiye-AB ilişkilerindeki en önemli konunun reformlar olduğuna, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında atılan adımlara işaret eden Kaymakcı, “Umarız 2021, Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, gerçek anlamda bir reform yılı olur.” dedi.

Kaymakcı, AB Başkanlığı’nın 2021-2023 döneminde Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine ilişkin 35 faslın açılıp kapatılmasıyla ilgili çalışmalarını tamamladığını aktararak, şöyle devam etti:

“AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı’nı önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Muhtemelen Kabine Toplantısı veya Reform Eylem Grubu Toplantısı ile açıklanacak. Burada tabi, 200 civarı yasada değişiklik öngörülüyor. Keza, ikinci mevzuatta da değişiklikler söz konusu. Birçok yasayı ilgilendiren çalışma söz konusu. Bu çalışma, AB Başkanlığının eş güdümünü yaptığı bir çalışma ama kurumlarımızın gönüllü olarak bize taahhütte bulundukları ve AB üyelik sürecimizde önümüzü açacak adımları da içeren değişiklikleri kapsayacak.”

Adalet Bakanlığının da İnsan Hakları Eylem Planını gelecek haftalarda açıklayacağını bildiren Kaymakcı, “Bu eylem planının da somut çözümler getirmesini diliyoruz. Türkiye’nin özellikle insan hakları, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü gibi alanlarda Türkiye’ye yöneltilen eleştirileri ortadan kaldırmasını diliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs politikası

Türkiye’nin Kıbrıs politikasına da değinen Kaymakcı, Kıbrıs konusunda siyasi eşitliği sağlayan, iki toplumlu, iki bölgeli sağlam bir devlet anlayışından yana olduğunu n altını çizdi. Kaymakçı, “Bizim istediğimiz, iki tarafın kabul edeceği kalıcı, köklü bir çözüm bulunması.” dedi.

Kıbrıs konusunda eski parametrelerle yeni bir çözüm arayışının bulunmasının mümkün olmadığına işaret eden Kaymakcı, Türkiye’siz bir Doğu Akdeniz enerji denkleminin de olamayacağına dikkati çekti.

Kaymakcı, AB’nin ikili ilişkilerini, AB’ye aday ülke Türkiye’ye karşı kullanan Yunanistan’a ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) gerekli mesajları vermesi gerektiğini belirterek, “AB’nin sadece Türkiye’ye dönük değil aynı zamanda kendi üyelerine de doğru mesajları vermesi lazım. Tamam, üyelik dayanışmasını anlayabiliriz ama körü körüne üyelik dayanışması olmaz.” ifadelerini kullandı.