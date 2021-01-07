Ekonomi
Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor
Güne yükselişle başlayan Bitcoin fiyatı 37.809 dolar seviyesine yükselerek yeni bir rekor daha kırdı.
Bu noktada, Bitcoin geçtiğimiz yıl içerisinde Mart 2020’deki 4.000 dolardan 37.800 dolar seviyesine kadar %800’den fazla yükseldi.
Kripto para biriminin performansı, Aralık 2017’de belirlenen 19.783,21 dolarlık önceki rekoru aştıktan sonra %80’den fazla yükselerek son aylarda hız kazandı.
Tüm bunlara rağmen, analistler, çok daha büyük rakamlara işaret ediyorlar. Yakın tarihli bir JPMorgan Chase raporu, yatırımcılar güvenli bir liman varlığı olarak kripto para birimine akın ederse, bitcoin’in 146.000 dolara kadar yükselebileceğini gösteriyor.
An itibarıyla BTC yüzde 6,15 artışla 36.962 dolardan işlem görürken, ETH yüzde 6 artışla 1.176,48 dolardan işlem görüyor.