Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor

Tüm bunlara rağmen, analistler, çok daha büyük rakamlara işaret ediyorlar. Yakın tarihli bir JPMorgan Chase raporu, yatırımcılar güvenli bir liman varlığı olarak kripto para birimine akın ederse, bitcoin’in 146.000 dolara kadar yükselebileceğini gösteriyor.