Kıbrıs’ın ilk ve tek sanat-tasarım-iletişim odaklı Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) bünyesinde faaliyet gösteren Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi Barselonalı sanatçıları ağırlıyor.

Üniversitenin atölyelerinde gerçirdikleri çalışma sürecinin sonunda ortaya çıkan eserler 29 Mart 2019 Cuma günü 19.00’da Saçaklı Ev’de izleyiciyle buluşacak.

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi, “Escola Traç” adlı Barselona Sanat Merkeziyle yaptığı işbirliği sonucunda baskı resim sanatçıları Chantal Ferracci, Gemma Jansana, Rosa Farré ve performans sanatçısı Susanna Pruna’yı ağırlıyor.

Barselona ve Avrupa’da çeşitli sergilere katılan, Barselona’daki “Mini Print” yarışmasında ödül alan Escola Traç üyeleri, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin baskı atölyesinde 3 günlük çalıştay süresince eser üretecekler. Yapılan eserler, Avrupa’da çeşitli organizasyonlarda, Brown ve Barselona Üniversitesi’nde performanslar düzenleyen sanatçı Susanna Pruna’nın gösterisiyle 29 Mart Cuma günü saat 19.00’da Lefkoşa’da Saçaklı Ev’de sergilenecek.

Sergiye tüm sanatseverler davetlidir.

Basın bülteni için ayrıntılı bilgi; Gizem Kaya/ARUCAD/[email protected]/05338509656

ARUCAD Hakkında

2018 – 2019 akademik yılında eğitime başlayan YÖDAK onaylı ARUCAD, Sanat Fakültesi, Tasarım Fakültesi ve İletişim Fakültesi’yle sanat, tasarım ve iletişim odaklı bir eğitim veriyor. Plastik Sanatlar, Fotoğraf ve Video, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya, İç Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım olmak üzere 6 bölümü bulunan ARUCAD, yetenekli ve yaratıcı öğrencilere değişik oranlarda burs olanağı sunuyor. Üretime dayalı sanat eğitimi vermeyi hedefleyen ARUCAD’da halihazırda 3 atölye (Baskı Atölyesi, Cam Atölyesi, Seramik Atölyesi), 6 stüdyo (Animasyon Stüdyosu, Fotoğraf Stüdyosu, Resim Stüdyosu, Dijital Prodüksiyon Stüdyosu, Tasarım Stüdyosu, Temel Sanat ve Desen Stüdyosu) ve 3 laboratuvar (Mac Laboratuvarı, PC Laboratuvarı, FabLab) bulunmaktadır. ARUCAD, Kıbrıs Adasının uluslararası ölçekte tek Cam Atölyesi, tasarımcılara fikirlerini disiplinlerarası üretim olanaklarıyla hayata geçirme fırsatı sunan Innovation Hub ve Adanın ilk FabLab’iyle dikkat çekmektedir. Kurumun Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın, Rektörü ise Prof. Dr. Mehmet Turan Aksoy’dur. Ayrıntılı bilgi için http://www.arucad.edu.tr

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi Hakkında

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi, sanat, tasarım ve iletişim alanlarında toplum hizmetine sunulan, sertifika kurslarına yönelik bir eğitim merkezidir. Gerek geleneksel uygulama alanlarında gerek dijital ortamda gerçekleşen üretim alanlarında güncelleme, yetkinlik ve deneyim pekiştirmeye yönelik programlarımız Açık Eğitim Programları ve Kurumsal Eğitim Programları olarak iki kategori kapsamında gerçekleşmektedir.