20 yıldır Kıbrıs’ın yeşil bir ada olması için on binlerce fidan diken Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu yıl da Orman Haftası nedeni ile 26 Mart’ta Kuzey Kıbrıs Turkcell Teknoloji Kampüsü alanına Dikmen İlkokulu’nda eğitim gören 100 çocuk ile birlikte 100 fidan dikti.

20 yıldır Kıbrıs’ın yeşil bir ada olması için on binlerce fidan diken Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu yıl da 21-26 Mart Orman Haftası münasebetiyle yakın bir zamanda temelinin atılması planlanan Kuzey Kıbrıs Turkcell Teknoloji Kampüsü alanına Dikmen İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilerle birlikte, 100 çocuk ile 100 fidan dikti.

Dikmen İlkokulu öğrencileri ile birlikte Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarının da katıldığı fidan dikiminde keyifli saatler yaşandı.

Şölen havası içinde geçen etkinlikte Turkcell çalışanları da öğrencilerle fidan dikiminde bulundu.

“Yeşil Kıbrıs için el ele!” sloganıyla pankart açılan etkinlikte, çevreyi, yeşili ve doğayı koruma bilinci öne çıkarıldı.

Etkinliğin sonunda Dikmen İlkokulu öğrencilerine “tohum kart “armağan edildi.

Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Turkcell e-Fidan Projesi İle Yeşilleniyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell kurulduğu günden bu yana teknolojinin her alanında yatırımlar yapmaya devam ederken, sorumluluk projeleri ile adamıza katkıda bulunmaya devam ediyor.

Turkcell, 1999’dan bu yana gelecek nesillere daha yeşil bir ada bırakmak için on binlerce fidan dikimi gerçekleştirmiştir.

“Yeşil Kıbrıs için yolculuğumuz sürecektir”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden: “ Dünyanın en ileri teknolojilerini insanımızla buluştururken, bunun yeterli olmadığının bilincindeyiz. Çünkü sürdürülebilir bir çevre yoksa insan yaşamında kaliteden söz etmek mümkün değildir. Biliyoruz ki ülkemize diktiğimiz her fidan, nefes borumuzdur, gelecek kuşaklara bırakacağımız hazinedir. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak bugüne kadar ülkemize pek çok ormanlık alan kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Tüm bunlarla birlikte 2017 yılında Orman Dairesi ile birlikte hayata geçirilen kktcfidan.com platformu sayesinde bugüne kadar 4.000 adet fidan bağışlanmıştır.

Dileyen herkesin bu platform aracılığı ile çok kolay bir şekilde 5TL karşılığında telefon faturalarına yansıtarak veya hesap numarasına havale ile fidan bağışında bulunabileceğini, bu vesile ile tekrar duyururum.

Bu çok özel günde ben ve değerli Turkcell ailem, iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Dikmen İlkokulu yönetimine, öğretmenlerine ve sevgili öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu fidanlar onların geleceği içindir. ” diye konuştu.