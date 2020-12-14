Arıklı: Erhürman ve Özersay’a bu jestlerinden dolayı teşekkür ediyorum

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, nisap sorununu çözülmesine vesile olan Erhürman ve Özersay’a teşekkür etti.

Arıklı’nın söz konusu paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Bilindiği gibi bugün Meclis’te Hükümet Programı okundu.

Sağlık Bakanımız kendini karantinaya alması ve bir milletvekilinin de geç kalması yüzünden kısa süreli bir nisap sorunu yaşandı.

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Kudret Özersay büyük bir jest yaparak Meclis salonuna girerek nisap sorununu uzamadan çözdüler…

Bilindiği gibi YDP nin 2 Milletvekili de gerek 4’lü, gerekse 2’li koalisyonlarda nisap sorununa yardımcı olmuşlar ve Meclisin çalışmasını sağlamışlardı…”

Tufan Erhürman ve Kudret Özersay’a bu jestlerinden dolayı teşekkür ediyorum…”