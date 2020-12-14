Pilli: Toplam 1851 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1851 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 vakanın ülkeye kaçak olarak geldiğini ve Güney Kıbrıs’a geçerken yakalandığını, 1 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

14 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1851

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 7

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 287.337

Toplam Vaka Sayısı: 1278

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1124

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 148

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 113

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1