Bir haftada 805 trafik suçu rapor edildi

Trafikte son bir haftada polisin ülke genelinde yaptığı rutin kontrollerde 805 trafik suçu rapor edildi.

Polis açıklamasına göre, sürücüler, 308 kez süratli, 7 kez tehlikeli, 17 kez dikkatsiz, 74 kez seyrüsefer ruhsatsız, 5 kez sürüş ehliyetsiz, 17 kez muayenesiz, 15 kez sigortasız, 18 kez alkollü, 4 kez “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücüler ayrıca 135 defa seyir halinde cep telefonu ile konuşma, 83 defa trafik levha ve işaretlerine uymama, 1 defa trafik ışıklarına uymama, 1 defa koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanma ve 118 defa da diğer trafik suçlarını işledi.