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Bir haftada 805 trafik suçu rapor edildi

14 Aralık 2020
trafik denetimleri



Trafikte son bir haftada polisin ülke genelinde yaptığı rutin kontrollerde 805 trafik suçu rapor edildi.

Polis açıklamasına göre, sürücüler, 308 kez süratli, 7 kez tehlikeli, 17 kez dikkatsiz, 74 kez seyrüsefer ruhsatsız, 5 kez sürüş ehliyetsiz, 17 kez muayenesiz, 15 kez sigortasız, 18 kez alkollü, 4 kez “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücüler ayrıca 135 defa seyir halinde cep telefonu ile konuşma, 83 defa trafik levha ve işaretlerine uymama, 1 defa trafik ışıklarına uymama, 1 defa koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanma ve 118 defa da diğer trafik suçlarını işledi.



devlet piyangosu





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14 Aralık 2020


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