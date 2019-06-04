Arasta’da bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Bu akşam saat 20:15 sıralarında Lefkoşa’da arasta bölgesinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı iki grup arasında çıkan kavga sonucu 3 kişi vücutlarının muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayda yaralanan şahısların Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor. Kavgaya karışan şahısların tespiti yönünde soruşturma devam etmektedir.