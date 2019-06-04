Arasta’da bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Lefkoşa Surlariçi’nde Arasta-Lokmacı Barikatı bölgesinde akşam saatlerinde iki grup arasında yaşanan bıçaklı tartışmada 3 kişi yaralandı.
Yaralanan kişiler Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisten gelen bilgi şöyle:
Bu akşam saat 20:15 sıralarında Lefkoşa’da arasta bölgesinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı iki grup arasında çıkan kavga sonucu 3 kişi vücutlarının muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayda yaralanan şahısların Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor. Kavgaya karışan şahısların tespiti yönünde soruşturma devam etmektedir.
Fotoğraflar: Artun Korudağ