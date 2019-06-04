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Arasta’da bıçaklı saldırı: 3 yaralı

4 Haziran 2019

Lefkoşa Surlariçi’nde Arasta-Lokmacı Barikatı bölgesinde akşam saatlerinde iki grup arasında yaşanan bıçaklı tartışmada 3 kişi yaralandı.

Yaralanan kişiler Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisten gelen bilgi şöyle:

Bu akşam saat 20:15 sıralarında Lefkoşa’da arasta bölgesinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı iki grup arasında çıkan kavga sonucu 3 kişi vücutlarının muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayda yaralanan şahısların Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor. Kavgaya karışan şahısların tespiti yönünde soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraflar: Artun Korudağ

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