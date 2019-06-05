Vahşette Son halka

Rum seri katil Nikos Metaksas’ın öldürdüğü altıncı cesede de ulaşıldı. Cesedin Filipinli 29 yaşındaki Maricar Valtez’e ait olduğu düşünülüyor. Cinayetin işleniş şekli tam bir vahşet örneği…

BULUNDU: Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas’ın ikisi çocuk 7 kişiyi öldürdüğü seri cinayet kapsamında, 6’ncı cesede de ulaşıldı. Ceset Kırmızı Göl’de çalışan dalgıçlar tarafından bulundu

BARBARLIK: Rum Polis şefi Kypros Michaelides, olay yerindeki gazetecilere, 42 yıllık kariyeri boyunca böyle bir barbarlık görmediğini söyledi. Kurbanın ellerinin bağlı ve vücudunun parçalanmış olduğu belirtildi

TAKVİYE: Yedinci cesedin de bulunması için Rum polisi yoğun çaba sarf ediyor. İsrailli uzmanlardan alınan teknolojik takviye göldeki yoğun çamur ve balçık nedeniyle pek işe yaramıyor

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas’ın ikisi çocuk 7 kişiyi öldürdüğü seri cinayet kapsamında, 6’ncı cesede de ulaşıldı.

Rum haber kaynakları, “Kırmızı Göl”de dalgıçlar tarafından bugün yapılan arama çalışmalarında, içerisinde ceset bulunan üçüncü valizi tespit ettiklerini duyurdu.

Bulunan valizin içerisindeki cesedin, 29 yaşındaki Maricar Valtez’e ait olduğu düşünülüyor. 6 yaşındaki Sierra ise hala kayıp.

Rum Polis sözcüsü Andreas Angelides, bir ceset bulunduğunu doğruladı, ancak ayrıntı vermedi. Halen devam eden polis soruşturmasında “çok önemli bir gelişme” den bahsetti ve yetkililerin altı yaşındaki bir kızın cesedini aradığı Xyliatou yakınlarındaki Memi gölünde bir aramaya devam edeceğini söyledi.

Rum Politis gazetsine konuşan kaynaklar kurbanın bağlı ve vücudunun parçalanmış olduğunu söyledi. Özel kameralar olan Brasal Marine Service Cy firmasının dalgıçlarının bulduğu valizin yeri robotik kameralar ve sonar ekipmanlarıyla tespit edildi.

Rum Polis şefi Kypros Michaelides, olay yerindeki gazetecilere, 42 yıllık kariyeri boyunca böyle bir barbarlık görmediğini söyledi.

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas’ın beş kadını ve iki çocuğu öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi. Bugüne kadar altı ceset üç ayrı yerde bulundu.

Şüpheli şu anda polis nezaretinde tutuluyor ve duruşma için Perşembe günü mahkemeye çıkarılacak.

Rum polisi internette Orestes adını kullanan şüphelinin irtibatta olduğu üç kadınla iletişim kurmaya çalışıyor.

Salı günü bulunan cesedin Filipinli Maricar Valdez Arquiola’ya ait olduğuna inanılıyor. Valiz ve vücut ilk önce devlet patologları tarafından incelendi ve daha sonra ölüm sonrası incelemenin yapılacağı Lefkoşa morguna götürüldü.

Gölün batı tarafındaki keşif, birkaç hafta boyunca araştırmaya liderlik eden itfaiye hizmetleri için gölün santimini bir araya getirmiştir.

İtfaiye şefi Markos Trangolas, mağdurların cesetlerini bulmak için her türlü çabanın gösterileceğine söz vermişti.

Arama, şimdi sadece şüphelinin altı yaşındaki bir kızın cesedini attığını söylediği Memi gölüne odaklanacak. İsrailli uzmanlar tarafından geçen hafta takviye edilen yoğun bir araştırma, çamur ve balçık nedeniyle başarıya ulaşamadı.