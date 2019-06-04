Dünya

Avustralya’yı sarsan saldırı

4 Haziran 2019

Avustralya’nın kuzeyindeki Darwin şehrinde silahlı bir kişinin bir moteldeki odalara rastgele girerek ateş açtığı belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.00’de meydana gelen olayda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, kaçan saldırganın olaydan yaklaşık bir saat sonra yakalandığı ve gözaltına alındığı ifade edildi. Polis, saldırıyı bir kişinin gerçekleştirmiş olabileceğini, başka bir şüpheli aranmadığını kaydetti.

Saldırının gerçekleştiği bölgenin olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik kordonuna alındığı öğrenildi.

İlk gelen bilgilere göre, saldırganın 45 yaşında olduğu ve 4 kişiyi öldürdüğü 2 kişiyi de yaraladığı bildirildi.

Başbakan Scott Morrison, olayın terörle alakalı olmadığını söyledi.

Yetkililer saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

Etiketler


İlgili Makaleler

AİHM

AİHM: Tutuklanmalar somut delillere dayanmalı

4 Haziran 2019

Evsiz bir kişiye diş macunlu bisküvi yediren YouTuber’a 15 ay hapis cezası

3 Haziran 2019

Rus vekil: Trump’ın Twitter’daki İdlib paylaşımı soruna yüzeysel yaklaştığını gösteriyor

3 Haziran 2019

İsveç mahkemesi, Assange’ı tutuklama talebini reddetti: Orantısız bir önlem

3 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı