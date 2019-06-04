Avustralya’yı sarsan saldırı

Avustralya’nın kuzeyindeki Darwin şehrinde silahlı bir kişinin bir moteldeki odalara rastgele girerek ateş açtığı belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.00’de meydana gelen olayda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, kaçan saldırganın olaydan yaklaşık bir saat sonra yakalandığı ve gözaltına alındığı ifade edildi. Polis, saldırıyı bir kişinin gerçekleştirmiş olabileceğini, başka bir şüpheli aranmadığını kaydetti.

Saldırının gerçekleştiği bölgenin olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik kordonuna alındığı öğrenildi.

İlk gelen bilgilere göre, saldırganın 45 yaşında olduğu ve 4 kişiyi öldürdüğü 2 kişiyi de yaraladığı bildirildi.

Başbakan Scott Morrison, olayın terörle alakalı olmadığını söyledi.

Yetkililer saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.