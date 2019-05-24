Antalya podyumunda bir melek

BARROS VE ŞIKEL AYNI DEFİLEDE:

Antalya Deri ve Kürk Moda Fuarı’nda Victoria’s Secret modellerinden Ana Beatriz Barros’un yanı sıra Çağla Şikel’in de aralarında bulunduğu mankenler podyuma çıktı

Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show), Victoria’s Secret modellerinden Ana Beatriz Barros ile Çağla Şikel’in de aralarında bulunduğu 35 mankenin podyuma çıktığı defile ile Antalya’da kapılarını açtı.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından Belek Turizm Bölgesi’ndeki bir otelde organize edilen fuarda yaklaşık 20 ülkeden 49 firma yer aldı. Türkiye’deki deri ve deri mamulleri sektöründeki toptancı firmaların ürünlerini sergilediği fuara Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Tunus, Lübnan, Beyaz Rusya, Çeçenistan, Moldovya, ve Kırgızistan’dan binin üzerinde iş insanı katıldı.

Barros: “Belki önceki hayatımda Türk’tüm”

Defile öncesi Victoria’s Secret mankenlerinden Ana Beatriz Barros ile Çağla Şikel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’de olmaktan çok keyif duyduğunu ifade eden Barros, sık sık Türkiye’ye geldiğini ve her gelişinde hayranlığının daha da arttığını belirtti. Geçen sefer geldiğinde hamile olduğunu, şu anda ise ilk defa anne olduktan sonra podyuma çıkacağını dile getiren Barros, bacağındaki ay yıldızlı dövme sorulduğunda ise şöyle konuştu:

“Bileğimde ay yıldızlı dövmem var. Belki bir önceki hayatımda Türk’tüm. Burası benim için çok özel. Burayla çok güzel bir bağ kurdum. İstanbul en favori şehirlerden bir tanesi. Mimarisini, yemeğini ve rengini çok seviyorum. Bir sonraki gelişimde Türkçeyi bilerek gelmek istiyorum. En azından birkaç kelime ya da cümleyle iletişim kurmak istiyorum.”

Barros, Çağla Şikel ile de aynı podyumda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Çağla Şikel de Barros’u misafir etmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Tüm defilelerde heyecanlı olduğunu aktaran Şikel, işini çok sevdiğini vurguladı. Barros’un da kendisinin de anne olduğunu anımsatan Şikel, kadın olarak mesleklerini büyük bir aşkla devam ettirmelerinin önemine dikkati çekti.