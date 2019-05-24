Bağzıbağlı’nın ilhamı Talu’ya yansıdı

Ünlü modacılarımızdan Raşit Bağzıbağlı’nın 2019 Yaz Couture Koleksiyonu’nun kampanya çekimleri için Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, Erman İştahlı’nın objektifine poz verdi.

Doğa’dan ilham aldığı koleksiyonunun çekimleri için Kilyos sahilini tercih eden Raşit Bağzıbağlı, koleksiyonunu; “Genç, elegan ve eğlenceli” olarak tanımladı. Son dönemlerde kendisine ilham veren genç kadınlardan biri olan Deren Talu’nun bu koleksiyonda “İlham Perisi” olduğunu söyledi.