Magazin

Bağzıbağlı’nın ilhamı Talu’ya yansıdı

24 Mayıs 2019

Ünlü modacılarımızdan Raşit Bağzıbağlı’nın 2019 Yaz Couture Koleksiyonu’nun kampanya çekimleri için Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, Erman İştahlı’nın objektifine poz verdi.

Doğa’dan ilham aldığı koleksiyonunun çekimleri için Kilyos sahilini tercih eden Raşit Bağzıbağlı, koleksiyonunu; “Genç, elegan ve eğlenceli” olarak tanımladı. Son dönemlerde kendisine ilham veren genç kadınlardan biri olan Deren Talu’nun bu koleksiyonda “İlham Perisi” olduğunu söyledi.

 

 

Etiketler


İlgili Makaleler

Antalya podyumunda bir melek

24 Mayıs 2019

Evan hem söyledi hem söyletti

24 Mayıs 2019
Tulu Bacı - Enes Batur

Enes Batur, Kıbrıslı Tulu Bacı ile evlendi

23 Mayıs 2019

Ödüller uluslararası boyuta taşınacak

23 Mayıs 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı