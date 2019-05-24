Cazın büyüsüne kapıldılar

LBO’DAN ÇOK ÖZEL BİR KONSER:

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Bandabuliya Sahnesi’nde çok özel bir konserle dinleyici karşısına çıkarak unutulmaz bir caz gecesi yaşattı

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) geçtiğimiz akşam Bandabuliya Sahnesi’nde unutulmaz bir Caz gecesi yaşattı. Nihan Görgü (vokal), Charis Ioannou (saksafon) ve Alexis Kasinos’un (gitar) solist olarak sahne aldığı gecede Caz müziğinin keyifli melodileri Surlariçi’nde yankılandı.

Konsere LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve CTP Lefkoşa Milletvekili Özdil Nami ile bazı belediye meclis üyeleri katıldı.

LBO ve solistlerin caz severler tarafından uzun süre alkışlandığı gecede LTB Başkanı Mehmet Harmancı konser sonunda solistlere çiçek takdim etti.

Harmancı: “Unutulmaz tınılar bıraktılar”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı gecede yaptığı konuşmada, LBO’nun bir kez daha başarılı ve özel bir konsere imza atarak dinleyenlerin kulaklarında unutulmaz tınılar bıraktığını söyledi.

Gecede solist olarak sahne alan “Nihan Görgü, Charis Ioannou ve Alexis Kasinos’un performanslarıyla müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattığını söyleyen Başkan Harmancı solistlere tek tek teşekkür etti.