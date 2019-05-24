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Evan hem söyledi hem söyletti

24 Mayıs 2019

SANATÇI DOSTLARI DA ORADAYDI:

Ülkemizin güçlü seslerinden Ahmet Evan’ın Girne’deki programlarını dinleyenler arasında Korhan Saygıner, Suzan Kardeş, İrem Barani ve İpek Amber gibi sanatçı dostları da yer aldı

Ülkemizin sevilen seslerinden Ahmet Evan Girne’deki Letafet Lounge Bar’da sevenleriyle buluştu. Evan, Kenan Doğulu’nun sevilen şarkısı olan “Tutamıyorum Zamanı” ile başladığı programı boyunca Türk Pop müziğine damgasını vurmuş sanatçıların unutulmaz eserlerini seslendirdi.

Sanatçıyı izlemeye gelenlerin arasında ünlü şarkıcı ve besteci Korhan Saygıner, Türk makyaj uzmanı ve ses sanatçısı Suzan Kardeş, ülkemizin sevilen sanatçılarından İrem Barani ve İpek Amber de vardı. Balkan Türkilerinin sevilen sesi Suzan Kardeş sahneye çıkarak Candan Erçetin’in sevilen parçalarından olan “Sevdim Sevilmedim” adlı şarkıyı söyledi.

Letafet’i dolduran izleyiciler, her şarkıya büyük bir coşkuyla eşlik ettiler. Güçlü sesi ve yorumuyla misafirlerine doyumsuz anlar yaşatan Evan, yaklaşık iki buçuk saat sahnede kaldı.

 

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