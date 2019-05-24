FutbolSpor

Mormenekşe kurtardı

24 Mayıs 2019

K-Pet 1. Lig’de Değirmenlik ve Yeni Boğaziçi’nin ardından dün Mormenekşe ile karşılaşan Maraş BTM 1. Lig’e düşen üçüncü takım oldu

 

Futbolda K-Pet 1.Lig’de oynanan play-out mücadelesi dün tamamlandı. 2018-2019 sezonu sonunda 1.Lig’e veda eden Değirmenlik ve Yeniboğaziçi’nin ardından BTM Ligi’nde düşen son takım Maraş oldu.

1.Lig play-out grubuna Maraş ve Mormenekşe takımları 19’ar puan, Çanakkale 16 ve Doğancı da 14 puan ile başlamıştı. Play-out grubuna en az puanla başlayan Doğancı ve Çanakkale 20’şer puan ile mücadeleyi tamamlayarak 1.Lig’de kalmayı başarırken Maraş ile Mormenekşe play-out son haftasında karşı karşıya geldi.

Cihangir Stadı’ndaki son maça Mormenekşe 19 puan, Maraş ise 20 puanla başladı. Zorlu mücadelenin ilk devresi 2-1 Mormenekşe’nin üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşma 3-1 bu takımın galibiyetiyle son buldu ve Mormenekşe ligde kalırken Maraş BTM 1. Lig’e düştü.

 

Etiketler


İlgili Makaleler

ŞTO’dan bayrakta hem altın hem rekor

24 Mayıs 2019

Futsal’da devler DAÜ’de kapışacak

24 Mayıs 2019

Hamitköy Süper oldu

24 Mayıs 2019

Pazara kaldı

24 Mayıs 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı