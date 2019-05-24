Mormenekşe kurtardı

K-Pet 1. Lig’de Değirmenlik ve Yeni Boğaziçi’nin ardından dün Mormenekşe ile karşılaşan Maraş BTM 1. Lig’e düşen üçüncü takım oldu

Futbolda K-Pet 1.Lig’de oynanan play-out mücadelesi dün tamamlandı. 2018-2019 sezonu sonunda 1.Lig’e veda eden Değirmenlik ve Yeniboğaziçi’nin ardından BTM Ligi’nde düşen son takım Maraş oldu.

1.Lig play-out grubuna Maraş ve Mormenekşe takımları 19’ar puan, Çanakkale 16 ve Doğancı da 14 puan ile başlamıştı. Play-out grubuna en az puanla başlayan Doğancı ve Çanakkale 20’şer puan ile mücadeleyi tamamlayarak 1.Lig’de kalmayı başarırken Maraş ile Mormenekşe play-out son haftasında karşı karşıya geldi.

Cihangir Stadı’ndaki son maça Mormenekşe 19 puan, Maraş ise 20 puanla başladı. Zorlu mücadelenin ilk devresi 2-1 Mormenekşe’nin üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşma 3-1 bu takımın galibiyetiyle son buldu ve Mormenekşe ligde kalırken Maraş BTM 1. Lig’e düştü.