FutbolSpor

Pazara kaldı

24 Mayıs 2019

Süper Lig play-out mücadelesinde dün Binatlı ve Esentepe yenişemeyince kümede kalacak son takım, pazar günü 19.00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak final karşılaşmasıyla belirlenecek

Yer: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Halil E Canaloğlu, Emre Öztaşlı

 

Binatlı                  0 – 0                       Esentepe

Salih Beyoğlu                                    Onur Özbingül

Remzi Çelik                                       (Dk.82 Ali)

Alaattin Yavuz                                   Hasan Songur

Muammer Tip                                    Efosa Francis

(Dk.81 Burak)                                   Junior Anthony

Berkin Yavuz                                     Mahmut İzoğlu

Hüseyin Taşçı                                   Uğurcan Başayak

Abdullah Umut                                  Vurkan Görneçli

Yunus İleli                                         Yakup Şen         

Victory                                                Şahin Şeker

(Dk.64 Mehmet Neşe)                       Hüseyin Ermiş  

Dos Santos                                        (Dk.88 Mustafa Kılıç)

Vinicius Jorge                                    Şükrü Erdoğan

                –                                          (Dk.74 Mustafa Günlü)

 

Süper Lig Play Out’da ikinci maçlarını kazanan, 18’er puana sahip,  eşit averajlı Binatlı ve Esentepe dün karşı karşıya geldi. Başkentte Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan maçın en önemli pozisyonu, 23.dakikada yaşandı ve Binatlı’dan Abdullah’ın kafayla kaydettiği gol off sayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve 90 dakika beraberlikle tamamlandı. Süper Lig’de kalacak son takım iki takım arasında tekrardan oynanacak final maçı ile belli olacak.

KTFF, Binatlı ile Esentepe arasında oynanacak play-out final maçının, pazar günü 19.00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanmasına karar verdi. Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde uzatmaya gidilecek ve yine yenişemezlerse penaltı atışlarıyla kümeden düşecek takım belli olacak.

 

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