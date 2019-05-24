Hamitköy Süper oldu

1:Lig’de Göçmenköy ve Düzkaya’nın ardından play-off maçlarının sonunda Hamitköy dün akşam, Ozanköy’ü 4-1 mağlup ederek Süper Lig’e çıkan üçüncü takım oldu
Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, mehmet Ekşici, İmail Egeli
Ozanköy 1 – 4 Hamitköy
Mehmetemin Emre
Sayman Salih
Aytun Halil
Ali Mert
Mustafa Furkan
Hasan Toykan
Muhammet Ali İbrahim
(Dk.60 Lawrence) Ömer
Aksel Agit
Bekir Muhammet
Yulian Hasan
(Dk.71 Özcan Saygı) (Dk.67 Mahmut)
Ersal (Dk.71 Özcan dağ) –
Goller:
Dk.25 Bekir Dk.34 Toykan
– Dk.62 Hasan
– Dk.75 Muhammet
– Dk.82 Muhammet
K-Pet 1.Lig’de ise, Göçmenköy ve Düzkaya’nın ardından Süper Lig’e yükselecek üçüncü takıma çevrilmişti. Oynanan maçlar sonunda, Akova Vuda ile Yalova’nın Süper Lig’e yükselme iddiası kalmadı. Dün Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan Ozanköy ile Hamitköy maçını kazanan Hamitköy Süper Lig’e yükselen son takım oldu.
İlk gol 25.dakikada Toykan’dan geldi ve Hamitköy 1-0 öne geçti. 34.dakikada Bekir 1-1 eşitliği sağlayan golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 62.dakikada Hasan Hamitköy’ü 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Muhammet 75. ve 82.dakikalarda attığı 2 golle skoru 4-1 yaptı. Hamitköy bu skorla süper Lig’e yükselirken Ozanköy 1. Lig’de kaldı. Maçtan sonra Süper Lig’e çıkan Hamitköy’e kupasını Kulüpler Birliği Başkanı Aslan Bıçaklı verdi.