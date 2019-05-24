Hamitköy Süper oldu

1:Lig’de Göçmenköy ve Düzkaya’nın ardından play-off maçlarının sonunda Hamitköy dün akşam, Ozanköy’ü 4-1 mağlup ederek Süper Lig’e çıkan üçüncü takım oldu

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, mehmet Ekşici, İmail Egeli

Ozanköy 1 – 4 Hamitköy

Mehmetemin Emre

Sayman Salih

Aytun Halil

Ali Mert

Mustafa Furkan

Hasan Toykan

Muhammet Ali İbrahim

(Dk.60 Lawrence) Ömer

Aksel Agit

Bekir Muhammet

Yulian Hasan

(Dk.71 Özcan Saygı) (Dk.67 Mahmut)

Ersal (Dk.71 Özcan dağ) –

Goller:

Dk.25 Bekir Dk.34 Toykan

– Dk.62 Hasan

– Dk.75 Muhammet

– Dk.82 Muhammet

K-Pet 1.Lig’de ise, Göçmenköy ve Düzkaya’nın ardından Süper Lig’e yükselecek üçüncü takıma çevrilmişti. Oynanan maçlar sonunda, Akova Vuda ile Yalova’nın Süper Lig’e yükselme iddiası kalmadı. Dün Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan Ozanköy ile Hamitköy maçını kazanan Hamitköy Süper Lig’e yükselen son takım oldu.

İlk gol 25.dakikada Toykan’dan geldi ve Hamitköy 1-0 öne geçti. 34.dakikada Bekir 1-1 eşitliği sağlayan golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 62.dakikada Hasan Hamitköy’ü 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Muhammet 75. ve 82.dakikalarda attığı 2 golle skoru 4-1 yaptı. Hamitköy bu skorla süper Lig’e yükselirken Ozanköy 1. Lig’de kaldı. Maçtan sonra Süper Lig’e çıkan Hamitköy’e kupasını Kulüpler Birliği Başkanı Aslan Bıçaklı verdi.