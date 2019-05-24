Spor

Futsal’da devler DAÜ’de kapışacak

Avrupa Futsal Şampiyonlar Ligi’ne Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliği yapacak

24 Mayıs 2019

30 MAYIS’TA BAŞLIYOR

Şampiyonada KKTC’den DAÜ, son şampiyon Dynamo Moskova (RUSYA), Türkiye’den ODTÜ, Fransa’dan Saint Gilles ve Katalnya’dan da Ripoll mücadele edecekler

 

Tonguç KOTAK

 Avrupa Futsal Şampiyonlar Ligine Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan şampiyonada birbirinden güçlü takımlar mücadele edecekler.

 

Güçlü takımlar

Şampiyonada KKTC’den DAÜ, son şampiyon Dynamo Moskova (RUSYA), Türkiye’den ODTÜ, Fransa’dan Saint Gilles ve Katalnya’dan da Ripoll mücadele edecekler.

Futsal Avrupa Şampiyonlar Ligi finalerinde açılış maçı 30 Mayıs Perşembe akşamı saat 17.00’de ev sahibi Doğu Akdeniz Üniversitesi ile son şampiyon Rusya’nın Dynamo Moskova takımları arasında oynanacak ve BRTSPOR’dan naklen yayınlanacak.

Şampiyona tek devreli lig usulüne göre oynanacak şampiyonada ilk gün program şöyle:

 

30 Mayıs Perşembe

17.00: DAÜ-Dynamo Moskova (RUSYA)

19.00 Saint Gilles (FRANSA)-Ripoll (KATALANYA)

Etiketler


İlgili Makaleler

Hamitköy Süper oldu

24 Mayıs 2019

Pazara kaldı

24 Mayıs 2019

Mormenekşe kurtardı

24 Mayıs 2019

Aziz Behich, Beşiktaş’ta

23 Mayıs 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı