Futsal’da devler DAÜ’de kapışacak
Avrupa Futsal Şampiyonlar Ligi’ne Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliği yapacak
30 MAYIS’TA BAŞLIYOR
Şampiyonada KKTC’den DAÜ, son şampiyon Dynamo Moskova (RUSYA), Türkiye’den ODTÜ, Fransa’dan Saint Gilles ve Katalnya’dan da Ripoll mücadele edecekler
Tonguç KOTAK
Avrupa Futsal Şampiyonlar Ligine Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliği yapacak.
30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan şampiyonada birbirinden güçlü takımlar mücadele edecekler.
Güçlü takımlar
Şampiyonada KKTC’den DAÜ, son şampiyon Dynamo Moskova (RUSYA), Türkiye’den ODTÜ, Fransa’dan Saint Gilles ve Katalnya’dan da Ripoll mücadele edecekler.
Futsal Avrupa Şampiyonlar Ligi finalerinde açılış maçı 30 Mayıs Perşembe akşamı saat 17.00’de ev sahibi Doğu Akdeniz Üniversitesi ile son şampiyon Rusya’nın Dynamo Moskova takımları arasında oynanacak ve BRTSPOR’dan naklen yayınlanacak.
Şampiyona tek devreli lig usulüne göre oynanacak şampiyonada ilk gün program şöyle:
30 Mayıs Perşembe
17.00: DAÜ-Dynamo Moskova (RUSYA)
19.00 Saint Gilles (FRANSA)-Ripoll (KATALANYA)