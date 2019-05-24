ŞTO’dan bayrakta hem altın hem rekor

53.11 KOŞTULAR

Bursa’da yapılan Yıldızlar Şampiyonası’nda kızlarda Şehit Turgut Ortaokulu takımı 5×80 bayrak yarışında 53.11’lik derecesi ile birinci olurken yeni KKTC rekorunun da sahibi oldu

Türkiye Ortaokullararası Atletizm Şampiyonası, Bursa’da tamamlanırken kızlarda 5 x 80 metre bayrak yarışında Şehit Turgut Ortaokulu, KKTC rekoru kırarak birinciliği aldılar

Şampiyonada son gün yarışlarında kızlarda Şehit Turgut Ortaokulu takımı 5×80 bayrak yarışında 53.11’lik derecesi ile birinci olurken yeni KKTC rekorunun da sahibi oldu. Eski rekor da 54.10’la Şehit Turgut Ortaokuluna aitti.

Kızarda 5, erkeklerde 4

Şampiyonada kızlarda mücadele eden Şehit Turgut Ortaokulu takım klasmanından beşinci sırada yer aldı.

Yakın Doğu Koleji ise erkeler genel klasmanı dördüncü sırada bitirerek dereceye giremedi.