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Anastasiadis ve Akıncı görüşmesi sona erdi

26 Şubat 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis bugün 3 saati aşan bir görüşme gerçekleştirdi.

Liderlerin saat 10.30’da başlayan gayrı resmi görüşmesi saat 13.45’de sona erdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı saat 14.20’de, Cumhurbaşkanlığı’nda basına açıklama yapacak.

Liderler, 4 ay aradan sonra bu sabah Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Lefkoşa ara bölgedeki ikametgâhında bir araya geldi.

Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen müzakereler Temmuz 2017’de İsviçre’de garantör ülkelerin katılımıyla yapılan konferansın ardından kopmuştu. En son 26 Ekim 2018’de bir araya gelen liderlerin görüşmesinin ardından Aplıç ve Derinya’da kapıların açılma tarihleriyle ilgili karar duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’ndeki bilgilendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıya Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’in, desentralize federal yapı ve varsa başka düşüncelerini dinlemek için katılacağını belirtmişti.

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