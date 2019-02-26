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Bill Gates aşı karşıtlarını hedef aldı

26 Şubat 2019

Kızamık salgını dünya üzerindeki zengin ülkelere geri dönüş yaptı. Microsoft’un kurucusu olan milyarder işadamı Bill Gates, kızamık vakalarındaki artışa işaret ederek aşı karşıtlarını hedef aldı.

Milyader işadamı Bill Gates, artan kızamık vakalarına ilişkin uyarılarda bulundu.
Bulaşıcı bir virüs olan kızamık, 2000’li yılların başlarında ABD tarafından neredeyse yok edilmişti. Ancak bu yıl ABD’de 159 kızamık vakası daha ortaya çıktı.

Business Insider’da yer alan habere göre, halk sağlığı yetkilileri aylardır bu durumun çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden ebeveynlerden kaynaklandığı yönünde uyarılarda bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise, aşı karşıtlığının dünya sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu açıkladı.

Reddit’te yayınlanan “Bana bir soru sor” etkinliğine katılan Bill Gates, “Görece zengin ülkelerde çocukların korunmasına dönük fikir birliğinin kaybolduğunu görüyor olmak şaşırtıcı” dedi. Gates, “Bu, ne yazık ki kızamık ve boğmaca yüzünden ölümlerin meydana geleceği anlamına geliyor” yorumunu yaptı.

ABD’de 2015 yılından beri herhangi bir kızamık vakasına rastlanmamıştı. 1963’te kızamık aşısı icat edilmeden önce ABD’de her yıl 400’den fazla kişi kızamıktan dolayı yaşamını yitiriyordu. Gates, yaptığı yorumda “Aşılar diğer tüm araçlardan daha fazla hayat kurtardı” dedi.

JAPONYA’DA KIZAMIK SALGINI

Dünya Sağlık Örgütü ve halk sağlığı örgütlerinin çağrılarına rağmen Japonya’da aşı karşıtlığıyla mücadelenin kısmen başarısız olduğu görüldü.

Japon devlet kanalı NHK’ye göre, kızamık salgınının ülkedeki 47 eyaletin 20’sini etkiledi ve bu yıl 170’ten fazla vaka tespit edildi.

Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, Japonya’da kızamık vakalarının son 10 yılın en yüksek seviyesinde olduğu kaydedilerek, 49 vakanın Mie eyaletinde ve 47 vakanın da Osaka’da belirlendiği bilgisi verildi.

Özellikle çocuklarda ölüme yol açabilecek olan kızamık hastalığı, gelişmiş ülkelerde yeniden kendisini gösterirken, halk sağlığı yetkilileri bunun, kızamık aşısının otizme yol açtığı yönündeki temelsiz iddialardan kaynaklandığını belirtti.

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