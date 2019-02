Bill Gates aşı karşıtlarını hedef aldı

Kızamık salgını dünya üzerindeki zengin ülkelere geri dönüş yaptı. Microsoft’un kurucusu olan milyarder işadamı Bill Gates, kızamık vakalarındaki artışa işaret ederek aşı karşıtlarını hedef aldı.

Milyader işadamı Bill Gates, artan kızamık vakalarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Bulaşıcı bir virüs olan kızamık, 2000’li yılların başlarında ABD tarafından neredeyse yok edilmişti. Ancak bu yıl ABD’de 159 kızamık vakası daha ortaya çıktı.

Business Insider’da yer alan habere göre, halk sağlığı yetkilileri aylardır bu durumun çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden ebeveynlerden kaynaklandığı yönünde uyarılarda bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise, aşı karşıtlığının dünya sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu açıkladı.

