Bebeğiyle uçak yolcuğu yapacak olan anneden yolculara ‘ağlama sesi önleme kiti’

Kuzey Kore’den Kaliforniya’ya gitmek için uçaktaki yerlerine oturan yolcular masalarında kulak tıkacı, şekerleme ve bir not buldu.

4 aylık bebeğiyle 10 saatlik Kuzey Kore — Kaliforniya yolculuğu için uçağa binen bir kadın, uçaktaki tam 200 yolcu için ‘ağlama sesi önleme kiti’ hazırladı.

Yolcuların masasına bırakılan şeffaf paketlerin içerisinde bir adet kulak tıkacı, şeker, çikolata ve bebeğin ağzından yazılmış bir not bulunuyordu.

Notta şu ifadeler yer aldı: “Merhaba, benim ismim Junwoo. 4 aylığım. Bugün annemle birlikte ABD’deki teyzemi görmeye gideceğim. Yolculuk sırasında biraz ses çıkarabilirim. Bu yüzden annem sizlere içerisinde şekerleme olan paket hazırladı. Lütfen çok ses çıkarırsam kulak tıkaçlarını da kullanın. İyi yolculuklar”

İsmi açıklanmayan annenin bu jesti, Dave Corona isimli bir yolcu tarafından Facebook’ta paylaşıldı.

Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar annenin bu hareketini kibar ve düşünceli bulduklarını söylerken, bazıları da tam tersini söyledi. Kullanıcılar, bebeklerin uçakta ağlamalarının doğal olduğunu ve yolcuların çocuklu ailelere kendilerini suçlu hissettirmemeleri gerektiğini belirtti.