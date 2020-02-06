KıbrısManşet

ALPET davasında zanlı Çağatay serbest kaldı

6 Şubat 2020

Atlasjet, uçaklara eksik akaryakıt verdiği gerekçesiyle ALPET ve aralarında Vakkas Altıbaş’ın da bulunduğu 8 çalışan hakkında başlatılan soruşturmada zanlı Mehmet Çağatay dün mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Atlas Jet’in uçaklarına eksik yakıt verip, haksız kazanç almasını sağlayarak, sahtekârlıkla para temin ettiği yönündeki şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Mehmet Çağatay aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Öjen Açıkada, zanlı Hilmi Bozdoğan, Bayram Öğmen, Mustafa Lord, Recep Talay, Hüseyin Çakır, Tahir Aksulu ve KKTC haricinde olan Mehmet Çağatay’ın, 2011-2014 arasında Atlas Jet’e ait uçaklara ALPET isimli işyerinde yakıt ikmal görevlisi olarak çalıştıkları zamanda, Altınbaş Petrol LTD’de Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olan zanlı Mehmet Fatih Toprak’ın zanlı Vakkas Altınbaş ve yurtdışında bulunan Sofu Altınbaş’tan aldığı direktif ile 6 pompacı zanlının, Alpet’e ait Jet Al yakıtı taşıyan yakıt ikmal aracının pompasındaki vanalar ile oynayarak, teknisyenler tarafından hesaplanıp, uçaklara verilmesi gereken Jet Al yakıtını verilecek olan miktardan az vererek,  563,712 litre Jet Al yakıtının karşılığı olan 448 bin 631 ABD dolarının sahtekârlıkla para temin edildiğini ileri sürdü. Polis memuru Öjen Açıkada, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of 2020 Hiroşima Ödülü Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro’ya veriliyor

2020 Hiroşima Ödülü Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro’ya veriliyor

5 Şubat 2020
Photo of Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nde çocuklara göz taraması yapıldı

Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nde çocuklara göz taraması yapıldı

5 Şubat 2020
Photo of Sanatçılar, Taşkent Doğa Parkı için el ele verdi

Sanatçılar, Taşkent Doğa Parkı için el ele verdi

5 Şubat 2020
Photo of Müteahhitler yeniden sokağa iniyor

Müteahhitler yeniden sokağa iniyor

5 Şubat 2020
Photo of Yağmur ve fırtına bekleniyor

Yağmur ve fırtına bekleniyor

5 Şubat 2020
Photo of 5 Şubat 2020 döviz kurları

5 Şubat 2020 döviz kurları

5 Şubat 2020
Photo of “Ben onaylamadım, çocukları riske atmadım”

“Ben onaylamadım, çocukları riske atmadım”

5 Şubat 2020
Photo of Sağlıkta her şey eksik

Sağlıkta her şey eksik

5 Şubat 2020
Photo of Cinsel taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak

Cinsel taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak

5 Şubat 2020
Photo of “Köpek gezdirecektim, yanlışlıkla girdim”

“Köpek gezdirecektim, yanlışlıkla girdim”

5 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı