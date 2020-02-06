ALPET davasında zanlı Çağatay serbest kaldı

Atlasjet, uçaklara eksik akaryakıt verdiği gerekçesiyle ALPET ve aralarında Vakkas Altıbaş’ın da bulunduğu 8 çalışan hakkında başlatılan soruşturmada zanlı Mehmet Çağatay dün mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Atlas Jet’in uçaklarına eksik yakıt verip, haksız kazanç almasını sağlayarak, sahtekârlıkla para temin ettiği yönündeki şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Mehmet Çağatay aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Öjen Açıkada, zanlı Hilmi Bozdoğan, Bayram Öğmen, Mustafa Lord, Recep Talay, Hüseyin Çakır, Tahir Aksulu ve KKTC haricinde olan Mehmet Çağatay’ın, 2011-2014 arasında Atlas Jet’e ait uçaklara ALPET isimli işyerinde yakıt ikmal görevlisi olarak çalıştıkları zamanda, Altınbaş Petrol LTD’de Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olan zanlı Mehmet Fatih Toprak’ın zanlı Vakkas Altınbaş ve yurtdışında bulunan Sofu Altınbaş’tan aldığı direktif ile 6 pompacı zanlının, Alpet’e ait Jet Al yakıtı taşıyan yakıt ikmal aracının pompasındaki vanalar ile oynayarak, teknisyenler tarafından hesaplanıp, uçaklara verilmesi gereken Jet Al yakıtını verilecek olan miktardan az vererek, 563,712 litre Jet Al yakıtının karşılığı olan 448 bin 631 ABD dolarının sahtekârlıkla para temin edildiğini ileri sürdü. Polis memuru Öjen Açıkada, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.