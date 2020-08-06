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Ali Pilli: Yıkıcı konuşmalar yapılması üzücü

6 Ağustos 2020
Ali Pilli

Sağlık Bakanı Ali Pilli ve beraberindeki yetkililer bugün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Bakan Pilli ziyaret çerçevesinde hastaneye yeni yaptırılan 10 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi ve Pandemi döneminde yapılan günlük bin test kapasiteli PCR testi laboratuarını inceledi.

Bakan Pilli hastanedeki temaslarını tamamlamasının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu ile birlikte basına açıklama yaptı.

Kalfaoğlu açıklamasında Pandemi döneminde konteyner polikliniği kurulduğunu, 5 yatak kapasiteli bir yoğun bakım ünitesi oluşturduktan sonra bu sayının 10 yatak kapasitesine çıkarıldığını,günlük bin test kapasiteli  PCR testi laboratuarı oluşturulduğunu, Kulak burun boğaz servisine ses laboratuarı ve hastaneye yeni eko cihazının kazandırıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de Gazimağusa devlet hastanesini 3. Basamak bir hastane haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Pilli Gazimağusa Devlet Hastanesinde kurulan PCR testi laboratuarının büyük önem taşıdığına 10 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesinin hizmete girmesinin büyük bir eksikliği giderdiğine vurgu yaptı.

Pilli pandemi sürecinde gelinen aşama hakkında bilgi de verdi..

Ülkenin içinde bulunduğu pandemi sürecine ilişkin genel bilgiler de veren Bakan Pilli, 52 vakadan yarısının taburcu edildiğini yarısının da tedavilerinin sürdüğünü ve hastalığın hafif seyrettiğini belirtti.

Pilli iç bulaşın olmadığını,vakaların dış kaynaklı olduğunu vurgulayarak halkın kendine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bakan Pilli maske kullanımı, hijyen kurallarına uyma, sosyal mesafeyi koruma gibi tedbirlerin göz ardı edilmemesini  mecbur kalmadıkça yurtdışına ve Güneye geçilmemesini de istedi ve ‘Halk gerekli tedbiri alırsa biz bu savaşı kazanırız’ dedi.

Bakan Ali Pilli konuşmasında daha sonra  bakanlığın yaptığı ve yapmayı hedeflediği çalışmalarını anlattı.

Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çıkan yangının ardından tüm servisleri yenilediklerini, 12 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesini 1 ay içerisinde hayata geçirmeyi amaçladıklarını, hastaneye bir anjiyo cihazının daha temin edileceğini belirten Pilli , Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla 700 yatak kapasiteli bir hastanenin temelini atma hedefinde olduklarını ifade etti.

Bakan Pilli Güzelyurtta hastane ihalesinin bittiğini,Girne’de Girne Amerikan Üniversitesi hastanesinin ihale aşamasında olduğunu anlattı.

Kendisini üzen şeyin bazı kesimlerin yapıcı değil, yıkıcı konuşma ve tutumları olduğunu vurgulayarak,özellikle bu anlamda Tabipler Birliği’ni eleştiren bakan Pilli diyalogla her türlü sorunun aşılabileceğini bu nedenle herkesin yapıcı hareket etmesi gerektiğini belirtti.


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