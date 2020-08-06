Kıbrıs’ta yeni bir tür kemirgen tespit edildi

Kıbrıs’ta yeni bir memeli hayvan türünün varlığı teyit edildi. Yeni türün Rattus norvegicus olduğunu ve bu türün neredeyse tüm dünyaya yayılmış olduğunu ekledi.

Kıbrıslı Rum ve İtalyan araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırmanın, Kıbrıs’ta yeni bir memeli hayvan türünün varlığını teyit ettiği ve adadaki memeli hayvan türünün 30’dan 31’e çıktığı haber verildi.

Yapılan yeni araştırma sonucunda, adada yeni bir kemirgen türü keşfedildiğini yazan Politis gazetesi, ilgili araştırmanın 5 Ağustos tarihinde “LIFE” isimli bilimsel dergide yayımlandığını kaydetti.

Araştırmacıların Kıbrıs genelinde küçük memeli hayvanlardan numune aldıklarını ve yeni memeli türünün varlığının keşfedildiğini izah eden gazete, bu yeni türün Norveç faresi veya kahverengi fare (Rattus norvegicus) olduğunu ve bu türün neredeyse tüm dünyaya yayılmış olduğunu ekledi.