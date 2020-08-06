Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor‘dan ayrılan Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada “Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan’a ‘büyük ailemize hoş geldin’ diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz” denildi.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ın transferini “Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir” temalı bir videoyla duyurdu.

Transfer duyurusunda Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe’nin yeni sezonda giyeceği formayla yer aldı.