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Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe’de

6 Ağustos 2020
Mert Hakan Yandaş

FenerbahçeDemir Grup Sivasspor‘dan ayrılan Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada “Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan’a ‘büyük ailemize hoş geldin’ diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz” denildi.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ın transferini Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir” temalı bir videoyla duyurdu.

Transfer duyurusunda Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe’nin yeni sezonda giyeceği formayla yer aldı.


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