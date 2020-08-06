Türk Lirası eridi, Döviz alevlendi

Türk Lirasının döviz karşısındaki değer kaybı sürüyor. Özellikle dün başlayan dövizin sert yükselişi bugün de devam ediyor. Türk Lirası son iki günde yüzde 5 civarında değer kaybetti… Piyasalarda Euro 8.67, Sterlin 9.64 dolar ise 7.29 seviyelerinden işlem görüyor.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,2334
|7,2553
|7,2839
|7,0287
|%2,99
|14:15
|EUR – Euro
|8,5920
|8,6499
|8,6710
|8,3315
|%3,26
|14:15
|GBP – İngiliz Sterlini
|9,5564
|9,6236
|9,6468
|9,2346
|%3,97
|14:14
|CHF – İsviçre Frangı
|7,9755
|8,0039
|7,9863
|8,0233
|%3,18
|14:11
|CAD – Kanada Doları
|5,4401
|5,4537
|5,4504
|5,4755
|%2,67
|14:15
Gram Altın 480 TL’yi aştı
Piyasalardaki hareketlilik sürerken gram altın, bir rekor daha kırarak 480 TL’yi aştı.
Gram Altın, şu an 480,04 TL seviyelerinden işlem görüyor.