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Türk Lirası eridi, Döviz alevlendi

6 Ağustos 2020
Döviz

Türk Lirasının döviz karşısındaki değer kaybı sürüyor. Özellikle dün başlayan dövizin sert yükselişi bugün de devam ediyor. Türk Lirası son iki günde yüzde 5 civarında değer kaybetti… Piyasalarda Euro 8.67, Sterlin 9.64 dolar ise 7.29 seviyelerinden işlem görüyor.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,23347,25537,28397,0287%2,9914:15
EUR – Euro8,59208,64998,67108,3315%3,2614:15
GBP – İngiliz Sterlini9,55649,62369,64689,2346%3,9714:14
CHF – İsviçre Frangı7,97558,00397,98638,0233%3,1814:11
CAD – Kanada Doları5,44015,45375,45045,4755%2,6714:15

 

Gram Altın 480 TL’yi aştı

Piyasalardaki hareketlilik sürerken gram altın, bir rekor daha kırarak 480 TL’yi aştı.

Gram Altın, şu an 480,04 TL seviyelerinden işlem görüyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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