Türk Lirası eridi, Döviz alevlendi

Türk Lirasının döviz karşısındaki değer kaybı sürüyor. Özellikle dün başlayan dövizin sert yükselişi bugün de devam ediyor. Türk Lirası son iki günde yüzde 5 civarında değer kaybetti… Piyasalarda Euro 8.67, Sterlin 9.64 dolar ise 7.29 seviyelerinden işlem görüyor.

Alış Satış Yüksek Düşük Değişim USD – Amerikan Doları 7,2334 7,2553 7,2839 7,0287 %2,99 14:15 EUR – Euro 8,5920 8,6499 8,6710 8,3315 %3,26 14:15 GBP – İngiliz Sterlini 9,5564 9,6236 9,6468 9,2346 %3,97 14:14 CHF – İsviçre Frangı 7,9755 8,0039 7,9863 8,0233 %3,18 14:11 CAD – Kanada Doları 5,4401 5,4537 5,4504 5,4755 %2,67 14:15

Gram Altın 480 TL’yi aştı

Piyasalardaki hareketlilik sürerken gram altın, bir rekor daha kırarak 480 TL’yi aştı.