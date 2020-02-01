Al Shehari cezaevinde

Şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından durdurularak üstü aranan ve çantasında uyuşturucu hap ile hintkeneviri bulunan Abdulrahman Hamid Abdullah Al Shehari, aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa – K.Kaymaklı’da 24 Ocak 2020 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülmesi üzerine üzerinde yapılan aramada, çantasında uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı Abdulrahman Hamid Abdullah Al Shehari, teminat talebi ile dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen duruşmada, ifade veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlının üzerinin Lefkoşa – K.Kaymaklı’da 24 Ocak’ta, saat 22.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arandığını ve yapılan aramada zanlının çantasında 6 ayrı paket şeklinde 2 gram 277 miligram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu söyledi. Polis memuru Sakallı, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

ndiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının ilerde yargılanmasın hazır olmasını sağlamak amacıyla 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.