Kıbrıs

Temir teminatla serbest bırakıldı

1 Şubat 2020

Müşterilerden tahsil ettiği 3.650 TL nakit parayı şirket muhasebesine teslim etmeyerek, “Müstahdem tarafından sirkat” suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanan İbrahim Temir dün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da müşterilerden aldığı paraları çaldığı gerekçesi ile tutuklanan İbrahim Temir, dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

 

Mahkemede ifade veren polis memuru Kazım Sevinç, 24 Ocak 2020 tarihinde, saat 16.00 sıralarında Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir işyerinde çalışan zanlının İbrahim Temir’in müşterilerden tahsil ettiği 3.650 TL parayı şirket muhasebesine yatırmayarak çaldığını belirtti.

Sevinç, önceki gün zanlının aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklanarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiğini söyledi.

Kazım Sevinç, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasına haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

 



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