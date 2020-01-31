Dünya

Putin: Yeni tip koronavirüs konusunda Çin’e yardıma hazırız

1 Şubat 2020

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping’e koronavirüs salgını nedeniyle üzüntülerini paylaştığını dile getirerek Çin’e yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki koronavirüs salgınınedeniyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdiği telgrafta, bu acıyı yaşayan herkesin tüm samimiyetle acılarını paylaştığı, tüm hastalara da acil şifalar dilediği ifade edildi.

Rusya lideri, Çin yönetiminin aldığı kararlı tedbirler sayesinde salgının durdurulacağı, verdiği zararın da en aza indirileceğinden emin olduğunu söyledi.

Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, dost Çin halkına gereken yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti ve Rus yetkili kurumların, bu ortak tehdidin hızla üstesinden gelmek için ilgili Çin kurumları ile en yakın işbirliğine odaklandığını bildirdi” dendi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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