Akıncı, Aastasiadis’e telefonla sınır kapılarıyla ilgili tepkisini iletti

Rum Yönetimi, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki 4 sınır kapısını kapattı. Koronavirüse karşı tedbir iddiasıyla kararlaştırılan uygulama bu sabah saat 06.00’da başladı.

Rum Yönetiminin sınır kapılarını tek taraflı kapatma kararı tepkiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Anastasiadis’e çağrıda bulunarak, “Bu doğru bir karar olmadı. Bu karar yeniden gözden geçirilmelidir ve gerekli adımlar ortaklaşa atılmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 4 sınır kapısının Rum Yönetimi tarafından tek taraflı bir kararla kapatılmasına tepki gösterdi.

Konuya ilişkin BRT’ye özel demeç veren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bilimsel zemini olmayan bu kararın bir kez daha gözden geçirilmesini istedi..

Anastasiadis’in kendisini telefonla arayarak, hükümetlerinin bu kararını ilettiğini ifade eden Akıncı, Anastasiadis’e bu kararın uygun ve doğru bir karar olmadığını ve şu anda Kıbrıs’ın ne güneyinde ne de kuzeyinde saptanmış, kanıtlanmış herhangi bir vaka olduğunu aktardığını belirtti.

Akıncı, “Benim girişmimle 3 Şubat’ta yapmış olduğumuz toplantıda uzmanların bize söylediklerini kendisine hatırlattım. Eğer bir karar alınacaksa bunu ortak sağlık komitesi çerçevesinde birlikte almanın doğru olacağını ve eğer gerek varsa, bu kararları almanın doğru olacağını kendisine söyledim. İlk fırsatta bu komitenin ortak toplantı yapmasının yararlı olacağını değerlendirdim ama gördüm ki bu konuda kararı zaten vermişlerdi. BM’ye AB’ye ve bana bu kararı iletmek üzere telefon etmişti. Dolayısıyla kararını o noktada durdurma gibi bir durumun olmadığını bana iletti. Ben kendisine buradan çağrıda bulunmak isterim bu doğru bir karar olmadı. Bu karar yeniden gözden geçirilmelidir ve gerekli adımlar ortaklaşa atılmalıdır” dedi.

Asıl alınması gereken tedbirlerin Adaya giriş noktalarında yani havaalanlarında ve deniz limanlarında olması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, Ara bölgede, geçiş noktalarında bu aşamada herhangi bir tedbire gerek olmadığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis’e bu kararın ardında başka gerekçeler aranacağı yönünde uyarıda bulunduğunu da ifade etti.

Akıncı, “Bunun spekülasyonunu ben yapmak istemem ama bu konunun sırf korona virüsü ile ilişkili olarak alındığını ben göremiyorum. Zaten 4 kapıda bu tedbiri alıp da diğer kapılarda bunları almamanın bir izahı yok. İkna edici bir tarafı yok aslında bütün bunlara hiç de gerek yok” ifadelerini kullandı.

Akıncı, “Tüm gündür toplumumuzdan değişik kesimlerden şikayetler geliyor. 4 kapı kapatıldı ama başka kapılara da yoğunluk yaratıldı. 2 saat kuyrukta bekleyen ve 2 saat daha beklemek zoruda kalacağını sosyal medyadan paylaşan insanlar var. Bana telefonla ulaşanlar da var. Öyle görünüyor ki bu konuda sadece şikayetçi olan bizler değiliz rumlar da şikayetçi” dedi.

Bugün Lokmacı Barikatı’nda yaşanan eyleme ilişkin de değerlendirmede bulunan Akıncı, “Bu yanlış kararı protesto eden özellikle rum toplumu mensuplarını da buradan selamlamak isterim. Bu yanlış karara tepki vermeleri doğrudur. Sayın Anastasiadis’e buradan çağrı yapıyorum, bilimsel zemini olmayan bu kararı bir kez daha gözden geçirsinler” dedi.