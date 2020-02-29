Türkiye

Yunan askerleri sığınmacıları döverek Türkiye’ye gönderdi!

29 Şubat 2020

Yunan askerlerinin, Meriç Nehri üzerinden lastik botla ülkelerine geçen 2 Afgan sığınmacıyı darp ederek, aynı bota bindirip zorla gönderdiği ileri sürüldü.

Yunanistan’ın, Pazarkule Sınır Kapısı’nı kapatmasıyla buradan geçiş yapamayan sığınmacılar, ülkeye Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla geçiyor.

Türkiye, İstanbul’dan geldikleri Edirne’de sınırın sıfır noktasında bulunan Doyran köyünden lastik botla Meriç Nehri’nden Yunanistan’a geçen 2 Afganistan uyruklu sığınmacı, askerler tarafından yakalandı.

Yunan askerleri tarafından darp edildiklerini söyleyen 2 göçmen, sonra üstlerindeki kıyafet ile paralarının da alındığını, zorla bota bindirilip, Türkiye tarafına gönderildiklerini anlattı.

Sığınmacılardan birinin omzunda darp izleri bulunurken, diğerinin ise pantolonsuz olduğu görüldü.

Öte yandan sığınmacıların Meriç Nehri üzerinden Yunanistan tarafına geçişleri devam ediyor. Bir göçmen, çantasıyla Meriç Nehri’nin sığ bölgesinden yürüyerek Yunanistan’a geçti.

Botlarla geçenleri ise Yunan askerleri kovalarken, zaman zaman havaya uyarı ateşi açtıkları duyuldu. Askerlerin, yakaladığı sığınmacıları ağaçların arasında oturtup, başlarında bekledikleri görüldü.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Siber zorbalık nedir, siber zorbalıkla mücadele için hangi önlemler alınabilir?

Siber zorbalık nedir, siber zorbalıkla mücadele için hangi önlemler alınabilir?

26 Şubat 2020
Photo of Türkiye’de açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı

Türkiye’de açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı

25 Şubat 2020
Photo of Sabiha Gökçen’de parçalanan uçağın pilotu tutuklandı!

Sabiha Gökçen’de parçalanan uçağın pilotu tutuklandı!

24 Şubat 2020
Photo of Rusya yarın Türkiye üzerinde askeri gözlem uçuşu gerçekleştirecek

Rusya yarın Türkiye üzerinde askeri gözlem uçuşu gerçekleştirecek

24 Şubat 2020
Photo of AKP’li belediye yanlışlıkla ‘LGBT’li yönetmeliği kabul etti

AKP’li belediye yanlışlıkla ‘LGBT’li yönetmeliği kabul etti

24 Şubat 2020
Photo of THY İran uçuşlarını iptal etti

THY İran uçuşlarını iptal etti

24 Şubat 2020
Photo of Servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri okula polis bıraktı

Servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri okula polis bıraktı

24 Şubat 2020
Photo of Türkiye’de 25 barodan ortak açıklama: Tarihin en ağır yargı krizini yaşıyoruz

Türkiye’de 25 barodan ortak açıklama: Tarihin en ağır yargı krizini yaşıyoruz

24 Şubat 2020
Photo of İş mülakatına gidemedi, mülakat heyeti hastaneye gitti

İş mülakatına gidemedi, mülakat heyeti hastaneye gitti

24 Şubat 2020
Photo of Karatay’a göre koronavirüsten korunmanın yolu kelle paça

Karatay’a göre koronavirüsten korunmanın yolu kelle paça

24 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı