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Piyasa analistleri: Koronavirüs Netflix hisselerine yarayabilir

29 Şubat 2020

Netflix’in hisse değeri bu hafta yüzde 0,8 artarken, piyasa analistleri sürmekte olan Koronavirüs salgınının şirkete yarar sağlayabileceğini öne sürdü.

Independent Türkçe’nin haberine göre, küresel bir ekonomik bunalım yaşanacağına dair korkular hâlâ sürse de Netflix, diğer ev içi hizmetlerle beraber, virüsün kısa vadeli faydasını görecek muhtemel şirketler arasında tanımlandı.

Karantina kararı ya da kişisel önlem sebebiyle evden çıkmayanların birçoğu, doğal olarak, vakit geçirmek için popüler dizi ve film yayın platformlarını açıyor.

BMO Capital Market analisti Dan Salmon, konuya ilişkin araştırmasında şu ifadeleri kullandı:

“Tüketiciler Koronavirüs (KOVID-19) endişesiyle evde kalmaya karar verirse Netflix bunun açıkça yararını görür. Bu durum bu hisse senetlerinin fiyat performansına da yansıdı.”

Koronavirüs ayrıca, Çin’in mobil oyun endüstrisini de aniden yukarı çekti ve en popüler oyunların birçoğu rekor kullanım seviyeleri bildirdi.

Virüs şimdiye kadar tüm dünyada 82 binden fazla kişiyi enfekte etti ve 2 bin 800’den fazla kişiyi öldürdü. Wall Street geçen hafta son 9 yılın en büyük günlük düşüşünü yaşarken, İngiltere Bankası Müdürü Mark Carnet, Britanya’nın virüsün olumsuz mali etkilerine hazırlanması gerektiğini söyledi.




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