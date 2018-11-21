Bakanlar Kurulu: Akaryakıtta indirim kararı verildi. 40’ar kuruş indirim yapılacak.

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

Özersay’ın açıklaması: Akaryakıtta indirim kararı alındı. 95-98 oktan benzin ile gazyağında 40’ar kuruşluk indirime gitme kararı alındı. Önümüzdeki dönemde temkinli hareket ederek, gerek dövizin oranlarına bakarak, gerekse dünya piyasasındaki petrol fiyatlarına bakarak değerlendirme yapacağız. İmkan oldukça değerlendirme yapacağız.

Öğrenci kayıt sistemi ile ilgili olarak detaylı şekilde Bakanlar Kurulu’na bilgi verildi. Bu konu değerlendirildi. Öğrencilerin kayıt altında olmadığını biliyoruz. Devlet gelirlerinde artışa neden olacak şekilde, kimin öğrenci olup, olmadığıyla ilgili bilgi verilmesi, denetlenmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu’na bilgi verildi. Çok daha verimli çalışması için fikir egzersizi yapıldı.

Mağusa-Yeniboğazi-İskele Emirname Taslağı konusunda İçişleri Bakanlığı bilgilendirme yaptı. Tüm paydaşlarla emirname ve imar planı ile ilgili çalışmaların devam etme konusunda hükümet olarak kararlılığımızı vurguladık. Dışarıdan hizmet alarak, bu konunun gecikmeksizin hayata geçirilmesini ele aldık. Doktor Fazıl Küçük Vakfı Kurul üyeleri belirlendi. Kamuda sözleşmeli çalışanların bazılarının süresi uzatıldı. Önümüzdeki günlerde vatandaşları rahatlatacak kararlarla ilgili görüşmeler yaptık. Bazılarıyla ilgili taslak çalışma var. Savcılığa gönderdik. Olumlu görüş gelmesi halinde ekonomiyle ilgili çalışmaları hayata geçireceğiz.

Bakanlar Kurulu toplandı. Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında bir araya gelen Bakanlar Kurulu’nun toplantısı bugün saat 16.00’da başladı.

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