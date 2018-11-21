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Dereboyu’nda bir araç mekanlara daldı

Dereboyu’nda bir araç, Satır Döner ve Karma Pub'a daldı. Kaza sonrası Satır Döner'de bulunan Emin Karaboğa ciddi şekilde yaralandı.

21.11.2018 tarihinde saat 20.15 sıralarında Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde Tahir Seroydaş (E-68) yönetimindeki KA 463 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip cadde üzerinde bulunan Satır Döner isimli iş yerinin vitrin camlarına çarpıp işletme içerisine girerek durmuştur. Kaza sonucu araç sürücüsü Tahir Seroydaş ve mekânda bulunan işletme sahibi Emin Karaboğa (E-43) yaralanarak LDH”ne sevk edilmişlerdir. Emin Karaboğa Yakın Doğu Üniversitesi hastanesine sevk edilerek tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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