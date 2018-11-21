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Norveç’te deniz taşımacılığı için balıktan yakıt elde edilecek

Norveçli deniz taşımacılığı firması Hurtigruten, ölü balıkları yakıt olarak kullanacaklarını açıkladı.

Hurtigruten adlı firma fosilsiz, yenilenebilir enerji kullanan dünyadaki ilk cruise şirketi olacaklarını duyurdu. Tromso merkezli Hurtigruten ölü balıkların yanı sıra başka organik atıkları da yakıt olarak değerlendireceklerini dile getirdi.

Hurtigruten ilk aşamada ölü balıklarla çalışan altı gemiyi suya indirecek. 2021 yılından itibaren hayata geçmesi planlanan projede gemiler biogaz, büyük bataryalar ve sıvı doğal gaz kombinasyonu bir enerji kullanacak.

Şirketin İcra Kurulu Başkanı Daniel Skjeldam, “Biogaz gemicilikteki en yeşil dostu yakıt. Bu yakıtın gemi taşımacılığında kullanılması çevre için büyük avantaj olacak. Diğer yolcu taşıyan gemi firmalarının da bu yoldan bizi takip etmesini çok isteriz.” şeklinde konuştu.

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