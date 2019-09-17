Akacan’ın dayısı teminatla serbest

Bulut Akacan’ın da tutuklu bulunduğu yasadışı sanal bet davasının zanlılarından 6’sı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı

Evrim KAMALI

Girne’de yasa dışı sanal bet davasında tutuklu bulunan Bulut Akacan’ın dayısı Okan Erdoğan ve Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, Edip Hüseyin Ademoğulları ile Elif Çakır dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.00 sıralarında Girne’de FEO Elegan isimli siteye operasyon düzenlediklerini, Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, Edip Hüseyin Ademoğulları ve Elif Çakır’ın tutuklandığını anımsattı.

Operasyonda sitenin 805 numaralı dairesinde yasa dışı sanal bet oynatıldığını tespit ettiklerini belirten polis, 18 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 harici, hard disk, 1 adet USB ve birçok dokümanın emare olarak alındığını ifade etti.

Erdoğan şirketin direktörü

Polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlı Erdoğan’ın yasa dışı bahis gelirlerinin aktarıldığı şirketin direktörü, zanlı Edip Hüseyin Ademoğulları’nın vardiya sorumlusu olduğunu, diğer zanlıların ise canlı destek ve call center elemanları olduğunu ifade etti.

Tutuksuz yargılanacaklar

Polis çavuşu Suiçmez, zanlı Erdoğan’ın KKTC vatandaşı olduğunu, zanlılar Nuh Can Erdal ile Elif Çakır’ın ülkede turist olduklarını, zanlı Edip Hüseyin Ademoğulları’nın KKTC vatandaşı ve diğer zanlılar Nilay Şahin ile Burak Çetin’in öğrenci olduklarını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Erdoğan’ın 30 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlılar Edip Hüseyin Ademoğulları, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal ve Elir Çakır’ın 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve her zanlı için ikişer kefilin 75’er bin TL imzalaması, askıda davası olan Burak Çetin’in ise 10 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile teminata bağladı.