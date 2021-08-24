Dünya
Airbnb: 20 bin Afgan mülteciye ev sahipliği yapacağız
Dünya çapında yaygın bir şekilde kullanılan seyahat ve konaklama platformu Airbnb, 20 bin Afgan mülteciye ücretsiz konut sağlama sözü verdi.
Airbnb CEO’su Brian Chesky, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Afgan mülteciler için planlanan programın hemen başlayacağını ve firmanın konaklamalar için ödemeler yapacağını belirtti.
Chesky, Twitter’da paylaştığı bir dizi gönderide, “Afgan mültecilerin ABD’ye ve başka yerlere yeniden yerleştirilmesi, zamanımızın en büyük insani krizlerinden biridir. Bu konuda hızlanma açısından sorumluluğu hissediyoruz” dedi.