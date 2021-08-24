Karapaşaoğlu: Halkın çocuklarına parasız bilimsel ücretsiz sağlık hizmeti hemen şimdi!

Şair ve Yazar Halil Karapaşaoğlu’nun başlattığı eylem bugün ikinci gününde.

Şair, Yazar ve aktivist Halil Karapaşaoğlu, Asya bebek sürecinde yaşananların kamusal sağlık hakkının önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade ederek, sağlık hakkı için eylem başlattı.

Dün ilk kez Citroen ışıklarında gerçekleştirilen eylem bugün de Başbakanlık ışıklarında pankart tutularak gerçekleştirildi. Karapaşaoğlu’nun eylemine bazı yurttaşlar da destek verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karapaşaoğlu “Asya Bebeğin sağlık hakkı mücadelesi için bugün Başbakanlık ışıklarında yerimizi aldık. Biz kimseden sadaka istemiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz! Sağlık bir haktır! İnsanın sağlık hizmetlerine erişimi ücretli hale getirilirse parası olanın yaşayacağı parası olmayanın yaşamayacağı bir düzen yaratılmış olur! Bu kabul edilemez. Asya Bebeğin hayatından Sağlık Bakanı Ünal Üstel sorumludur! Bu bebek Ersan Saner’in Ünal Üstel’in Ersin Tatar’ın çocuğu olsaydı bu şekilde yaşama şansı halkın maddi imkanlarına mi bırakılacaktı? Halkın sağlığına, halkın çocuklarına parasız bilimsel ücretsiz sağlık hizmeti hemen şimdi! Asya Bebek artık bu halkın çocuğudur! Yarın Asya Bebeğin sağlık hakkı için Terminal çeberinde 6.30’da buluşuyoruz. Bütün dostları bekliyoruz!” ifadelerini kullandı.