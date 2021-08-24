Angelina Jolie’den Instagram rekoru

Jolie’nin hesabı, bir saatte 1.7 milyon takipçiye ulaşarak rekor kırdı. 20 Ağustos’ta Instagram’a katılan ünlü isim, paylaşımında Afganistan’da Taliban yönetimi altındaki bir genç kızın mektubuna yer vermişti.

“Dünyanın dört bir yanında temel insan hakları için savaşanların hikayelerini ve seslerini paylaşmak için Instagram’a geldim” diyen Jolie, dünyanın dört bir yanında ‘temel insan hakları için savaşan insanların’ hikayelerini paylaşmayı planladığını yazdı.

Jolie’nin geride bıraktığı isimler arasında Jennifer Aniston ve K-pop grubu NCT’den Taeil yer alıyor. Aniston’ın bir milyon takipçiye ulaşması için 5 saat, Taeil’inse 1 saat 45 dakika almıştı.