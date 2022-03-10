limon online






SürmanşetYaşam

Ahtapotların dinozorlardan önce yaşamış olabileceği ileri sürüldü

10 Mart 2022
ahtapot dinozor







Bilim insanları, ahtapotların dinozorlardan önce yaşamış olabileceğini ileri sürdü.



Etiketler
10 Mart 2022


Başa dön tuşu