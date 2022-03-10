LTB-EMAA Bahar dönemi Kursları için kayıtlar başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliği ile düzenlenen bahar dönemi kursları için kayıtlar başladı. LTB ile EMAA’nın 2015 yılından itibaren yaz, ilkbahar ve kış dönemi olarak gerçekleştirdiği kurslarda, farklı yaş gruplarından çocuklar, sanatsal faaliyetlerin yanı sıra öğretici bilgiler eşliğinde keyifli ve yararlı zaman geçiriyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, çocukların okul dışındaki zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirmelerine ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağladığı, EMAA ile işbirliği içinde düzenlediği kursların içeriği sürekli çeşitlendiriliyor.

Başvuruların 18 Mart tarihine kadar mesai saatleri içerisinde LTB Dış İlişkiler Birimi’ne (LTB binası 3. Kat) yapılacağı, toplamda 2 ay sürecek ve EMAA binasında gerçekleştirilecek kursların kayıt ücreti toplam 400 TL.

19 Mart Cumartesi günü başlayacak kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi mesai saatleri içerisinde 22 85221 (dahili 1328) numaralı telefondan alınabilir.

Yeni dönem kurs kategorileri Çocuk Atölyesi, Müzik, Hareket ve Oyun Atölyesi ile Resim Atölyesi olarak belirlendi. Kurslar 6 ile 11 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Çocuk Atölyesi

Eğitmen: Ozan özgenler, her Cumartesi 10:00-11:00 (6-8 yaş), 11:30-12:30 ( 9-11 yaş)

Müzik, Hareket ve Oyun Atölyesi

Eğitmen: Zehra Onbaşı Yılmaz, her Cumartesi, 14.00-14.40 (7-11 yaş)

Resim Atölyesi

Eğitmen: Ülviye Karabaşak, her Cumartesi, 13.30-14.30 (6-8 yaş), 15.00- 16.00 (9-11 yaş)