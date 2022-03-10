Döviz kurları güne yatay seyirle başladı. Sterlin 19.46 seviyesinde işlem görüyor.
Dün yükselerek 14,60’ların üzerine tırmanan dolar/TL günü 14,64 liradan kapatmıştı. Dolar bugün ise güne 14,65 liradan başladı.
Euro ise güne 16,26 liradan başladı. Euro dün 16 lirayı aştıktan sonra yükselişini sürdürerek 16,25 liradan günü kapamıştı.
Güne 19,4093 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 09:23 itibarıyla %0,55 artışla 19,4666 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,9499, en yüksek 19,3827 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 19,4106 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 11.02.2022 tarihinde 18,2243 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 19,9034 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 19,4666 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Euro
Güne 16,2882 ile başlayan Euro kuru, saat 09:22 itibarıyla %0,29 artışla 16,3011 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,7698, en yüksek 16,3084 seviyelerini gören Euro, günü 16,2990 seviyesinde kapattı. Euro, 11.02.2022 tarihinde 15,2812 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 16,6042 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,3011 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Dolar
Güne 14,6689 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09:23 itibarıyla %0,36 artışla 14,7012 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,4349, en yüksek 14,6931 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,6594 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 11.02.2022 tarihinde 13,4400 ile son bir ayın en düşük, 10.03.2022 tarihinde ise 14,6950 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,7012 TL‘ye karşılık gelmektedir.