Sterlin 19.46 seviyesinde işlem görüyor

Dün yükselerek 14,60’ların üzerine tırmanan dolar/TL günü 14,64 liradan kapatmıştı. Dolar bugün ise güne 14,65 liradan başladı.

Euro ise güne 16,26 liradan başladı. Euro dün 16 lirayı aştıktan sonra yükselişini sürdürerek 16,25 liradan günü kapamıştı.

Güne 19,4093 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 09:23 itibarıyla %0,55 artışla 19,4666 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,9499, en yüksek 19,3827 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 19,4106 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 11.02.2022 tarihinde 18,2243 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 19,9034 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 19,4666 TL‘ye karşılık gelmektedir.