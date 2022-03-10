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Ukrayna’nın First Lady’si Olena Zelenska dünyaya mektupla seslendi

10 Mart 2022
Olena Zelenska







Ukrayna’nın ‘First Lady’si Olena Zelenska, tüm dünyaya yazdığı bir mektupla ilk defa Ukrayna’daki savaş ile ilgili açıklamada bulundu. Zelenska “Küresel Medyaya Açık Mektup” başlığıyla paylaştığı yazıda, “Putin’i durdurmazsak dünyada hiçbirimiz için güvenli yer kalmayacak” dedi.



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10 Mart 2022


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