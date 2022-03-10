Ukrayna’nın First Lady’si Olena Zelenska dünyaya mektupla seslendi

“Bazı şehirlerde aileler günlerce bomba sığınaklarından çıkamıyor çünkü sivil altyapı ayrım gözetilmeksizin ve kasten bombalanıyor” diyen Zelenska, eşinin Batı’ya yaptığı çağrıyı yineleyerek Ukrayna hava sahasının uçuşa kapatılmasını talep etti.

Zelenska mektubunda tüm dünyaya gösterdikleri destek için teşekkür etti, eşi Ukrayna Devet Başkanı Zelenskiy’nin Batı’dan talep ettiği uçuş yasağını tekrar dile getirdi ve devam etti:

“Nükleer savaş ile hepimizi tehdit eden Putin’i durdurmazsak dünyada hiçbirimiz için güvenli yer kalmayacak.”