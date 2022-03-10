Zelenski: 6 insani yardım koridoru hazırlıyoruz

Rusya'n\u0131n Ukrayna'ya sald\u0131r\u0131lar\u0131 15. g\u00fcn\u00fcne girdi.\u00a0Ukrayna lideri Zelenski, sivillerin tahliyesi i\u00e7in 6 kentte insani yard\u0131m koridoru olu\u015fturulaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Rusya, Ukrayna'da 2 bin 800'\u00fc a\u015fk\u0131n askeri altyap\u0131 tesisinin imha edildi\u011fini duyurdu.\u00a0Ukrayna Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, Rus g\u00fc\u00e7lerinin ba\u015fkent Kiev'i ele ge\u00e7irmeye haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\u00a0Rusya, Ukrayna'n\u0131n Mariupol'de \u00e7ocuk hastanesinin bombalanmas\u0131na y\u00f6nelik iddialar\u0131n\u0131n yalan haber oldu\u011funu bildirdi.\r\n\r\n\r\nRusya'n\u0131n\u00a0Ukrayna'ya sald\u0131r\u0131lar\u0131 15. g\u00fcn\u00fcne girdi.\r\nRusya son olarak, Ukrayna'n\u0131n Mariupol'de \u00e7ocuk hastanesinin bombalanmas\u0131na y\u00f6nelik iddialar\u0131n\u0131n yalan haber oldu\u011funu bildirdi.\r\n\r\nZELENSK\u0130: 6 KOR\u0130DOR OLU\u015eTURULACAK\r\n\r\nUkrayna Devlet Ba\u015fkan\u0131\u00a0Vladimir Zelenski, Kiev, Sumi, Enerhodar, Mariupol, \u0130zyum ve Volnovaha kentlerinden sivillerin tahliyesi i\u00e7in 6 insani yard\u0131m koridoru olu\u015fturacaklar\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\nZelenski, Telegram kanal\u0131ndan yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcde, Rusya'n\u0131n Ukrayna'ya y\u00f6nelik ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 sava\u015fa dair a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\nUkrayna'da sivillerin tahliye s\u00fcrecine de\u011finen Zelenski, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n"Ba\u015fkent Kiev b\u00f6lgesi ile Sumi ve Enerhodar kentlerinde 3 insani yard\u0131m koridorunu organize edebildik. 35 bine yak\u0131n insan kurtar\u0131ld\u0131. Yar\u0131n devam edece\u011fiz. 6 insani yard\u0131m koridoru haz\u0131rl\u0131yoruz. Mariupol, \u0130zyum ve Volnovaha kentlerinden de insanlar\u0131 \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131z."\r\nS\u0130V\u0130LLER\u0130N S\u0130LAH KULLANIMINA ONAY\r\n\r\nZelenski ay\u0131rca, \u00fclkesinde sava\u015f d\u00f6neminde sivillerin silah kullanmas\u0131na izin veren yasay\u0131 imzalad\u0131.\r\nYasa, Ukrayna'da sava\u015f d\u00f6neminde sivillere silah ve m\u00fchimmat\u0131n da\u011f\u0131t\u0131lmas\u0131 ve iade edilmesini d\u00fczenliyor.\r\nYabanc\u0131 uyruklu vatanda\u015flar ile vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131 olmayanlar\u0131 da kapsayan yasaya g\u00f6re siviller, Ukrayna'ya y\u00f6nelik sald\u0131rgan eylemlerde bulunanlara kar\u015f\u0131 silah kullan\u0131m\u0131ndan sorumlu tutulmayacak.\r\nUkrayna \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Denis Monast\u0131rskiy,\u00a0sava\u015f\u0131n ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan\u00a0\u00a0ba\u015fkent Kiev'de g\u00f6n\u00fcll\u00fclere 25 binden fazla silah ve 10 milyon m\u00fchimmat da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\nRUS G\u00dc\u00c7LER\u0130 K\u0130EV'\u0130 ELE GE\u00c7\u0130RMEYE HAZIRLANIYOR\r\n\r\nUkrayna Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ise Rus silahl\u0131 kuvvetlerinin ba\u015fkent Kiev'i ele ge\u00e7irmeye haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyuruldu.\r\nYap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u201cElde edilen bilgilere g\u00f6re, Ruslar Kiev'i almak i\u00e7in yeni bir giri\u015fime haz\u0131rlan\u0131yor" denildi.\r\nBununla birlikte, bu haftan\u0131n ba\u015flar\u0131nda, Kiev belediye ba\u015fkan\u0131 Vitali Klitschko, \u015fehir savunma \u00f6nlemlerini art\u0131r\u0131rken halk\u0131 evlerinde\u00a0 veya bar\u0131naklarda kalmaya \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131 ve Kiev d\u0131\u015f\u0131nda yo\u011fun \u00e7at\u0131\u015fmalar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\nKlitschko, "Kiev belediyesi g\u00fcvenilir \u015fehir hizmetleri sa\u011flamak i\u00e7in her \u015feyi yap\u0131yor. Stoklanan g\u0131da,, temel ihtiya\u00e7 maddeleri ve ila\u00e7lar\u0131 en savunmas\u0131z durumdaki insanlara da\u011f\u0131t\u0131yoruz\u201d dedi.\r\n\r\n\r\n\r\nRUSYA: 2 B\u0130N 814 ASKER\u0130 ALTYAPI TES\u0130S\u0130 \u0130MHA ED\u0130LD\u0130\r\n\r\nRusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130gor Kona\u015fenkov, Ukrayna'da imha edilen askeri altyap\u0131 tesisi say\u0131s\u0131n\u0131n 2 bin 800'\u00fc ge\u00e7ti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nKona\u015fenkov, Ukrayna ordusuna ait 139 hava savunma f\u00fcze sistemi S-300, Buk M-1, S-125 ve 84 radar istasyonunun yan\u0131 s\u0131ra 974 tank ve \u00e7e\u015fitli z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7, 104 \u00e7ok namlulu roketatar, 359 ob\u00fcs ve havan topu, 727 \u00f6zel askeri ara\u00e7 ve 97 insans\u0131z hava arac\u0131n\u0131n (\u0130HA) yok edildi\u011fini aktard\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n