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Zelenski: 6 insani yardım koridoru hazırlıyoruz

10 Mart 2022
rusya ukrayna savaşı 15 gün







Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 15. gününe girdi. Ukrayna lideri Zelenski, sivillerin tahliyesi için 6 kentte insani yardım koridoru oluşturulacağını açıkladı. Rusya, Ukrayna’da 2 bin 800’ü aşkın askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin başkent Kiev’i ele geçirmeye hazırlandığını bildirdi. Rusya, Ukrayna’nın Mariupol’de çocuk hastanesinin bombalanmasına yönelik iddialarının yalan haber olduğunu bildirdi.



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10 Mart 2022


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