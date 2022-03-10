Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu Ödül ile merhaba diyor

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Ve Haftasının da Yer Aldığı Mart Ayında, Girne Ve Çatalköy Belediyelerinin Geleneksel Etkinliği Olan Ancak, Pandemi Nedeniyle, Kesintiye Uğrayan Tiyatro Günleri Etkinlikleri, 11 Mart 2022 Cuma Günü Saat 20.00’da “Ödül” Oyunu İle Başlıyor

Pandemi kuralları gereği, 150 kişilik Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nun 70-80 kapasiteyle izleyici alacağını, izleyicilerden ise, salona girişte 24 saat içinde yapılmış PCR ya da Antijen sonucu isteneceği belirtilen oyunları izlemek isteyen sanatseverler biletlerini Girne Belediyesi Yeni Hizmet binası Zeytin Masadan ya da oyun gecesi Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu girişinden, temin edilebileceği belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 2 yıldır pandemi nedeniyle kültür sanat etkinliklerine ara verildiğini ya da dijital platformda hayat bulduğunu anımsatarak, pandemi kurallarının gevşetilmesiyle, Çatalköy Belediyesi işbirliğinde, Tiyatro Günleri etkinliğine yeniden hayat vermekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Güngördü, tüm halkı Tiyatro Günleri etkinliğine davet etti.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda Oynanacak Oyunlar:

11 Mart Cuma “Ödül”

17 Mart Perşembe “GODOT’YU BEKLERKEN”

19 Mart Cumartesi “ŞEREFİNE İNSANOĞLU”

22 Mart Salı “AH BU PARASIZLIK”

24-25-26-27 Mart “PYGMALİON BİR DEMOKRASİ MÜZİKALİ”