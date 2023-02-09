Adıyaman'dan acı haber: Osman Çetintaş hayatını kaybetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Adıyaman’dan acı haber: Osman Çetintaş hayatını kaybetti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Osman Çetintaş hayatını kaybetti

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde 12 cansız bedene ulaşıldı.

Ailesi, Osman Çetintaş’ın cansız bedenini teşhis ederken, yakınları kaybından dolayı duydukları üzüntüyü sosyal medyadan duyurdu.


Şimdiye kadar, Pamir Konuklu, İbrahim Yakula, Doruk Akın, Lavin Kalaycı, Duygu Kalaycı, Özgür İçme, Fahri Arkar, Alp Akın, Mükiye Dağlı, Abide Dağlı ve Osman Çetintaş’ın cansız bedenine ulaşıldı.

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